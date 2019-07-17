Председатель Госархстройинспекции Кузьмин не прошел испытательный срок, - Зубко

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кузьмин не прошел испытательный срок.\r\nОб этом он сообщил в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня я подписал письмо на Кабинет Министров относительно непрохождения испытательного срока председателем Госархстройинспекции", - сказал Зубко.\r\nПо словам министра, Кузьмин не получил необходимый доступ к государственной тайне из-за непредоставления ведомостей о себе.\r\nС момента назначения Кузьмина резко увеличилось количество отказов в предоставлении разрешений на строительство - с 20% до 70%.\r\nТакже Кузьмин не подготовил план реформирования Госархстройинспекции и не смог внедрить услуги электронного кабинета.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров назначил Сергея Кузьмина на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции с испытательным сроком 3 месяца 27 марта.\r\nНовый председатель Госархстройинспекции указал в декларации 50 земучастков.