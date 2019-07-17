Председатель Госархстройинспекции Кузьмин не прошел испытательный срок, - Зубко

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кузьмин не прошел испытательный срок.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.

"Сегодня я подписал письмо на Кабинет Министров относительно непрохождения испытательного срока председателем Госархстройинспекции", - сказал Зубко.

По словам министра, Кузьмин не получил необходимый доступ к государственной тайне из-за непредоставления ведомостей о себе.

С момента назначения Кузьмина резко увеличилось количество отказов в предоставлении разрешений на строительство - с 20% до 70%.

Также Кузьмин не подготовил план реформирования Госархстройинспекции и не смог внедрить услуги электронного кабинета.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров назначил Сергея Кузьмина на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции с испытательным сроком 3 месяца 27 марта.

Новый председатель Госархстройинспекции указал в декларации 50 земучастков.