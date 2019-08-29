Перше засідання нової Ради: відеотрансляція

Сьогодні, 29 серпня, Верховна Рада дев'ятого скликання проведе перше засідання. Пряму трансляцію веде Радіо Свобода.

Як раніше повідомив голова групи з підготовки 1-ї сесії Дмитро Разумков, порядок першого робочого дня Ради складається з 27 питань.

Так, згідно з регламентом, Рада на першому засіданні в першу чергу розглядає питання формування тимчасової президії, депутатських фракцій (груп), обрання Лічильної комісії, голови Ради та його заступників, заслуховує доповідь спікера минулого скликання, позачергові послання Президента про внутрішнє і зовнішнє становище України і доповідь підготовчої групи.

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За словами майбутнього депутата від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко, із законопроектів у порядку денному вказаний тільки проект закону №7203 про зняття недоторканності, а також буде розглянуто звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.

Також буде розглянуто призначення нового прем'єр-міністра, міністрів оборони, закордонних справ, обрання решти складу Кабінету Міністрів і затвердження складення повноважень попереднім складом Кабміну.

Далі в порядку денному зазначені питання звільнення та призначення нових голови Служби безпеки України та генерального прокурора.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

А раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.