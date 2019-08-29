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29 серпня 2019, четвер, 08:26 11
Верховна Рада і партії 2019-08-29T09:15:02+03:00
Українські Новини
Перед першим засіданням депутати "Слуги народу" зібралися біля Михайлівського собору

Перед першим засіданням депутати "Слуги народу" зібралися біля Михайлівського собору

Депутати зібралися на Михайлівській площі. Фото: Вісті
Депутати зібралися на Михайлівській площі. Фото: Вісті

Перед початком урочистого засідання Верховної Ради майбутні депутати від партії "Слуга народу" вирішили зібратися біля Михайлівського собору в Києві. На даний момент на Михайлівській площі ссобралось близько 50 представників політсили. Про це повідомляють "Вести".

Більшість з них лацкани піджаків і інший одяг почепили круглі значки, де на зеленому тлі золотими літерами написано "Слуга народу".

Деякі з майбутніх нардепів принесли букети з собою, а для інших співробітник партії роздав троянди темно-червоного кольору.

На площу вже прибув лідер партії Дмитро Разумков, а також Руслан Стефанчук та ряд інших відомих медіаперсон, наприклад, Юзик з "Кварталу 95".

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Крім того, на площі присутні кілька АТОшников, один з них тримає червоно-чорний прапор, на якому зображений козак зі схрещеними шаблями.

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Депутати зібралися на Михайлівській площі. Фото: ВістіДепутати зібралися на Михайлівській площі. Фото: Вісті

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться перше засідання нової Ради – текстова трансляція.

Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися до ранку.

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