Перед першим засіданням депутати "Слуги народу" зібралися біля Михайлівського собору

Перед початком урочистого засідання Верховної Ради майбутні депутати від партії "Слуга народу" вирішили зібратися біля Михайлівського собору в Києві. На даний момент на Михайлівській площі ссобралось близько 50 представників політсили. Про це повідомляють "Вести".

Більшість з них лацкани піджаків і інший одяг почепили круглі значки, де на зеленому тлі золотими літерами написано "Слуга народу".

Деякі з майбутніх нардепів принесли букети з собою, а для інших співробітник партії роздав троянди темно-червоного кольору.

На площу вже прибув лідер партії Дмитро Разумков, а також Руслан Стефанчук та ряд інших відомих медіаперсон, наприклад, Юзик з "Кварталу 95".

Крім того, на площі присутні кілька АТОшников, один з них тримає червоно-чорний прапор, на якому зображений козак зі схрещеними шаблями.

Депутати зібралися на Михайлівській площі. Фото: Вісті

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться перше засідання нової Ради – текстова трансляція.

Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися до ранку.