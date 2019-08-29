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29 серпня 2019, четвер, 08:00 19
Події 2019-08-29T09:15:02+03:00
Українські Новини
У Дрогобичі під завалами знайшли тіла восьми загиблих, серед них дитина

У Дрогобичі під завалами знайшли тіла восьми загиблих, серед них дитина

Обвал будинку у Дрогобичі. Фото: Нацполиция
Обвал будинку у Дрогобичі. Фото: Нацполиция

Сьогодні вранці, 29 серпня, рятувальники повідомили про вісьмох загиблих, знайдених під завалами будинку в Дрогобичі Львівської області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що станом на 6:00 29 серпня відомо про 8 загиблих, серед яких 1 дитина, а також про 7 людей (серед них п'ятеро - діти), яких вдалося врятувати і які були госпіталізовані.

Також опублікована інформація про знайдених загиблих, смерть яких настала відразу після обвалу будинку: жінка (1975 н.р.) - 5:20; чоловік (1962 р.н.) - 8:25; 29 серпня 2019: чоловік (1977 р.н.) - 00:20; жінка (1940 р.н.) - 2:50; жінка (1955 р. н.) - 3:16; хлопчик (5 років) - 3:29; жінка (1939 р.н.) - 4:50; жінка (1998 р. н.) - 6:00.

За даними рятувальників, більше під завалами людей немає.

Проте розбір завалів триває, працівники завантажили та вивезли 29 самоскидів будівельного сміття. Повідомляється, що в ліквідації наслідків трагедії бере участь 470 людей та 75 одиниць техніки. Робота над завалами ведеться безперервно, в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки.

Всі мешканці будинку були евакуйовані, психологи провели з ними бесіди, все ще вирішується питання про їх тимчасове розселення.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники витягли живого кота з-під завалів будинку в Дрогобичі Львівської області.

Вчора, 28 серпня, у Дрогобичі Львівської області в результаті вибуху обвалився чотириповерховий будинок, інформація про жертв та постраждалих уточнювалася.

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