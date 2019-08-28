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28 августа 2019, среда, 23:25 50
Происшествия 2019-08-28T23:34:06+03:00
Українські Новини
Спасатели извлекли живого кота из-под завалов дома в Дрогобыче Львовской области

Спасатели извлекли живого кота из-под завалов дома в Дрогобыче Львовской области

Фото Виталия Туровцева
Фото Виталия Туровцева

Спасатели около 22:00 28 августа извлекли живого кота из-под завалов дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом в сообщении в социальной сети Facebook написал представитель пресс-службы Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области Виталий Туровцев, передают Українські Новини.

"Надежда есть! Наши спасатели откопали из-под завалов милого, испуганного кота! Работы продолжаются!", - написал он.

Кот не пострадал.

Туровцев разместил фото рыжего кота на руках у спасателя.

Он также написал, что обнаружение живого кота дает надежду, что люди, которые могут находиться под завалами, до сих пор живы.

Как сообщали Українські Новини, до этого сообщалось, что в Дрогобыче взорвался газ в жилом доме: есть погибшие и раненые, среди них дети.

Также сообщалось, что под завалами дома в Дрогобыче могут быть еще 5 человек.

 

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