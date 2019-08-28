Вишинський нібито погодився на обмін: Сарган опублікувала, а потім видалила заяву головного редактора РІА Новин-Україна

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook опублікувала заяву про згоду на обмін, нібито підписану головним редактором РІА Новин-Україна Кирилом Вишинським. Однак незабаром Сарган видалила пост. Про це пише "Страна", опублікувавши фотографії заяви.

"Я згоден на тимчасові незручності щодо вільного пересування, а також необхідність перебування в зазначеному місці під час участі в процесі. Все вищевикладене я заявляю свідомо, при добрій пам'яті і волі, при відсутності тиску і примусу стосовно мене", - говориться в тексті заяви.

Сарган повідомила, що зміна запобіжного заходу Вишинському відбулося в рамках підготовки до обміну "35 до 35" та за згодою самого Вишинського.

Фото: Страна

Однак адвокат Кирила Вишинського Андрій Доманський, коментуючи інформацію про підготовку журналіста до обміну, заявив, що про обмін його підзахисного розмова не йде.

Доманський також додав, що зараз редактор "РіА Новини" відпочиває від відсидки.

Юрист сказав, що нічого не знає про ймовірне обміні і не бере участі ні в яких переговорах, що стосуються обміну. За його інформацією, Вишинський не збирається писати прохання про помилування на ім'я президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, директор "РІА Новини Украина" Вишинський вийшов на свободу.

Раніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.