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  • Рятувальники витягли живого кота з-під завалів будинку в Дрогобичі Львівської області
28 серпня 2019, середа, 23:25 10
Події 2019-08-29T00:00:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники витягли живого кота з-під завалів будинку в Дрогобичі Львівської області

Рятувальники витягли живого кота з-під завалів будинку в Дрогобичі Львівської області

Фото Віталія Туровцева
Фото Віталія Туровцева

Рятувальники близько 22:00 28 серпня витягли живого кота з-під завалів будинку в Дрогобичі Львівської області. Про це в повідомленні в соціальній мережі Facebook написав представник прес-служби Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев, передають Українські Новини.

"Надія є! Наші рятувальники відкопали з-під завалів милого, переляканого кота! Роботи тривають!" - написав він.

Кіт не постраждав.

Туровцев розмістив фото рудого кота на руках у рятувальника.

Він також написав, що виявлення живого кота дає надію, що люди, які можуть перебувати під завалами, досі живі.

Як повідомляли Українські Новини, до цього повідомлялося, що в Дрогобичі вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі і поранені, серед них діти.

Також повідомлялося, що під завалами будинку в Дрогобичі можуть бути ще 5 чоловік.

 

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