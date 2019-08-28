Рятувальники витягли живого кота з-під завалів будинку в Дрогобичі Львівської області

Рятувальники близько 22:00 28 серпня витягли живого кота з-під завалів будинку в Дрогобичі Львівської області. Про це в повідомленні в соціальній мережі Facebook написав представник прес-служби Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев, передають Українські Новини.\r\n"Надія є! Наші рятувальники відкопали з-під завалів милого, переляканого кота! Роботи тривають!" - написав він.\r\nКіт не постраждав.\r\nТуровцев розмістив фото рудого кота на руках у рятувальника.\r\n\r\nВін також написав, що виявлення живого кота дає надію, що люди, які можуть перебувати під завалами, досі живі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, до цього повідомлялося, що в Дрогобичі вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі і поранені, серед них діти.\r\nТакож повідомлялося, що під завалами будинку в Дрогобичі можуть бути ще 5 чоловік.\r\n