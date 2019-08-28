Після тримісячного збільшення борги із зарплати почали зменшуватися

На 1 серпня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 4,1% порівняно з 1 липня до 2 739,842 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 серпня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 538,954 млн гривень, Луганській – 484,992 млн гривень і Харківській – 345,030 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення АТО.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 серпня 2019 року:

На 1 серпня 2019 року, млн гривень в % до 01.07.2019 Усього 2 739,842 95,9 Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства 20,483 106,1 Промисловість 2 169,237 94,3 - Видобувна промисловість 552,111 92,7 - Обробна промисловість 1 438,558 95,2 - Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 49,847 77,1 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 128,721 100,9 Будівництво 62,145 96,3 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 44,014 99,2 Транспорт і зв'язок 188,062 101,2 Тимчасове розміщення й організація харчування 0,404 70,1 Інформація і телекомунікації 6,218 103,7 Фінансова діяльність 16,495 100,4 Операції з нерухомістю 59,160 100,1 Професійна, наукова і технічна діяльність 123,421 103,4 Діяльність у сфері адміністративного й допоміжного обслуговування 9,920 87,8 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3,730 65,5 Освіта 16,936 168,3 Охорона здоров'я та соціальна допомога 19,232 123,1 Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок: 0,111 59,4 Надання інших послуг 0,274 108,3

Як повідомляли Українські Новини, на 1 липня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 5,1%, порівняно з 1 червня до 2 857,812 млн гривень.

А раніше, на 1 травня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень.