Після тримісячного збільшення борги із зарплати почали зменшуватися

На 1 серпня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 4,1% порівняно з 1 липня до 2 739,842 млн гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 серпня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 538,954 млн гривень, Луганській – 484,992 млн гривень і Харківській – 345,030 млн гривень.\r\nДані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення АТО.\r\nЗаборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 серпня 2019 року:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nНа 1 серпня 2019 року, млн гривень\r\nв % до 01.07.2019\r\n\r\n\r\nУсього\r\n2 739,842\r\n95,9\r\n\r\n\r\nСільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства\r\n20,483\r\n106,1\r\n\r\n\r\nПромисловість\r\n2 169,237\r\n94,3\r\n\r\n\r\n- Видобувна промисловість\r\n552,111\r\n92,7\r\n\r\n\r\n- Обробна промисловість\r\n1 438,558\r\n95,2\r\n\r\n\r\n- Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря\r\n49,847\r\n77,1\r\n\r\n\r\n- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами\r\n128,721\r\n100,9\r\n\r\n\r\nБудівництво\r\n62,145\r\n96,3\r\n\r\n\r\nТоргівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку\r\n44,014\r\n99,2\r\n\r\n\r\nТранспорт і зв'язок\r\n188,062\r\n101,2\r\n\r\n\r\nТимчасове розміщення й організація харчування\r\n0,404\r\n70,1\r\n\r\n\r\nІнформація і телекомунікації\r\n6,218\r\n103,7\r\n\r\n\r\nФінансова діяльність\r\n16,495\r\n100,4\r\n\r\n\r\nОперації з нерухомістю\r\n59,160\r\n100,1\r\n\r\n\r\nПрофесійна, наукова і технічна діяльність\r\n123,421\r\n103,4\r\n\r\n\r\nДіяльність у сфері адміністративного й допоміжного обслуговування\r\n9,920\r\n87,8\r\n\r\n\r\nДержавне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування\r\n3,730\r\n65,5\r\n\r\n\r\nОсвіта\r\n16,936\r\n168,3\r\n\r\n\r\nОхорона здоров'я та соціальна допомога\r\n19,232\r\n123,1\r\n\r\n\r\nМистецтво, спорт, розваги і відпочинок:\r\n0,111\r\n59,4\r\n\r\n\r\nНадання інших послуг\r\n0,274\r\n108,3\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на 1 липня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 5,1%, порівняно з 1 червня до 2 857,812 млн гривень.\r\nА раніше, на 1 травня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень.