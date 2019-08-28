Портнов опублікував документи, за якими Порошенко зняв у банку $340 млн в останній місяць президентства

Юрист Андрій Портнов заявив, що в період інавгурації нового Президента Володимира Зеленського, з 17-го по 21-е травня Петро Порошенко зняв з рахунку в Міжнародному інвестиційному банку тричі по одному мільйону доларів США.\r\nПро це Портнов написав у своєму Telegram-каналі.\r\n"Ми звернули увагу на інформацію НБУ, що в період травня-червня 2019 року кошти фізичних осіб Порошенка в Міжнародному інвестиційному банку різко зменшилися на 799,9 млн гривень", - написав він.\r\nЗа даними Портнова, Порошенко в цілому за місяць зняв 34 млн доларів США готівкою.\r\nГроші зняв перший помічник Порошенка Юрій Онищенко. Портнов опублікував копію паспорта, за яким він від імені Порошенка зняв готівку:\r\n\r\nТакож була оприлюднена довіреність, яку Порошенко засвідчив у банку для зняття готівкової суми загальною вагою в 340 кілограм:\r\n\r\n\r\nПортнов також зазначив, документи будуть передані в ДБР в рамках кримінальних проваджень про відмивання фігурантом злочинних доходів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Портнов пообіцяв вручити повістку Шабуніну під судом про Роттердам.\r\nРаніше Портнов ініціював нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.\r\n