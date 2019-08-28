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28 серпня 2019, середа, 20:39 22
Судова влада 2019-08-28T22:30:03+03:00
Українські Новини
Портнов опублікував документи, за якими Порошенко зняв у банку $340 млн в останній місяць президентства

Портнов опублікував документи, за якими Порошенко зняв у банку $340 млн в останній місяць президентства

Юрист Андрій Портнов заявив, що в період інавгурації нового Президента Володимира Зеленського, з 17-го по 21-е травня Петро Порошенко зняв з рахунку в Міжнародному інвестиційному банку тричі по одному мільйону доларів США.

Про це Портнов написав у своєму Telegram-каналі.

"Ми звернули увагу на інформацію НБУ, що в період травня-червня 2019 року кошти фізичних осіб Порошенка в  Міжнародному інвестиційному банку різко зменшилися на 799,9 млн гривень", - написав він.

За даними Портнова, Порошенко в цілому за місяць зняв 34 млн доларів США готівкою.

Гроші зняв перший помічник Порошенка Юрій Онищенко. Портнов опублікував копію паспорта, за яким він від імені Порошенка зняв готівку:

Також була оприлюднена довіреність, яку Порошенко засвідчив у банку для зняття готівкової суми загальною вагою в 340 кілограм:

Портнов також зазначив, документи будуть передані в ДБР в рамках кримінальних проваджень про відмивання фігурантом злочинних доходів.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов пообіцяв вручити повістку Шабуніну під судом про Роттердам.

Раніше Портнов ініціював нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.

 

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