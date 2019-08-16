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16 августа 2019, пятница, 10:15 595
Политика 2019-08-16T10:17:12+03:00
Українські Новини
Портнов обещает вручить повестку Шабунину под судом о Роттердаме

Портнов обещает вручить повестку Шабунину под судом о Роттердаме

Юрист Андрей Портнов предлагает вручить повестку о вызове в суд председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации прямо под судом о Роттердаме, куда последний планирует прийти.

Об этом он пишет в своем Telegram-канале.  
 
"Уважаемые друзья, там сегодня возомнивший себя антикоррупционером, одиозный Шабунин собирается у Соломенского суда бороться с Роттердамом. Вручите кто-нибудь от меня клоуну повестку в суд, а то скрывается от учебно-воспитательных мероприятий", - пишет Портнов.
 
Как ранее сообщалось, Андрей Портнов разыскивает председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, чтобы вручить ему судебную повестку о вызове в суд. По словам адвоката, Виталий Шабунин не получает судебные повестки по месту своей регистрации.
 
Напомним, 16 июля Портнов подал иск в Печерский районный суд г. Киева к Шабунину, Генеральной прокуратуре Украины и Частному акционерному обществу "Телерадиокомпания Люкс" ("24 каналу") о защите чести, достоинства и деловой репутиации.

Больше новостей о: Повестка Виталий Шабунин Печерский районный суд Киева Портнов Андрей

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