підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Міжнародна і Європейська федерації журналістів вимагають звільнення Сущенка та Асєєва слідом за Вишинським
28 серпня 2019, середа, 17:45 23
ЗМІ 2019-08-28T18:45:02+03:00
Українські Новини
Міжнародна і Європейська федерації журналістів вимагають звільнення Сущенка та Асєєва слідом за Вишинським

Міжнародна і Європейська федерації журналістів вимагають звільнення Сущенка та Асєєва слідом за Вишинським

Міжнародна і Європейська федерації журналістів вітають звільнення директора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського і вимагають звільнення засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка та журналіста і блогера Станіслава Асєєва, затриманого в окупованому Донецьку.

Про це йдеться в заяві на сайті Європейської федерації журналістів, передають Українські Новини.

У заяві також сказано, що федерації вітають рішення суду звільнити Вишинського з-під варти до офіційного завершення терміну попереднього затримання, проте вони наголошують, що попереднє ув'язнення його мало закінчитися як мінімум рік тому.

"Ми не розуміємо, чому українська судова система надмірно продовжила термін його затримання. Нам здається очевидним, що Вишинський став об'єктом переслідування за свою журналістську роботу", - повідомили представники федерацій.

Однак вони підкреслили, що боротьба з пропагандою не має суперечити міжнародним стандартам свободи ЗМІ.

На їх думку, українська влада має поважати право журналістів на свободу висловлювання думки і висвітлювати питання, які можуть бути полічені суперечливими або образливими.

Федерації також закликали Росію і Україну звільнити інших журналістів, у їх числі Роман Сущенко, Станіслав Асєєв та інші.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд звільнив директора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання.

Раніше Офіс Президента пропонував обміняти Сенцова на Вишинського.

Більше новин про: Олег Сенцов Кирило Вишинський Станіслав Асєєв

Архів
Новини
Текст присяги депутатів у новій Раді зачитає представник ОПЗЖ Юлій Іоффе 18:30
Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків, - Зеленський 18:22
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Суд заарештував Богатирьову та призначив 6 млн гривень застави 17:50
Міжнародна і Європейська федерації журналістів вимагають звільнення Сущенка та Асєєва слідом за Вишинським 17:45
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу "Роттердам+" 12:03
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
Зеленський за участь США в переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі" 16:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok