Міжнародна і Європейська федерації журналістів вимагають звільнення Сущенка та Асєєва слідом за Вишинським

Міжнародна і Європейська федерації журналістів вітають звільнення директора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського і вимагають звільнення засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка та журналіста і блогера Станіслава Асєєва, затриманого в окупованому Донецьку.

Про це йдеться в заяві на сайті Європейської федерації журналістів, передають Українські Новини.

У заяві також сказано, що федерації вітають рішення суду звільнити Вишинського з-під варти до офіційного завершення терміну попереднього затримання, проте вони наголошують, що попереднє ув'язнення його мало закінчитися як мінімум рік тому.

"Ми не розуміємо, чому українська судова система надмірно продовжила термін його затримання. Нам здається очевидним, що Вишинський став об'єктом переслідування за свою журналістську роботу", - повідомили представники федерацій.

Однак вони підкреслили, що боротьба з пропагандою не має суперечити міжнародним стандартам свободи ЗМІ.

На їх думку, українська влада має поважати право журналістів на свободу висловлювання думки і висвітлювати питання, які можуть бути полічені суперечливими або образливими.

Федерації також закликали Росію і Україну звільнити інших журналістів, у їх числі Роман Сущенко, Станіслав Асєєв та інші.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд звільнив директора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання.

Раніше Офіс Президента пропонував обміняти Сенцова на Вишинського.