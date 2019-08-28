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28 серпня 2019, середа, 16:54 6
Силові структури 2019-08-28T16:55:44+03:00
Українські Новини
Суд відмовився дозволити ДБР доступ до документів, що стосуються резиденції "Межигір'я"

Суд відмовився дозволити ДБР доступ до документів, що стосуються резиденції "Межигір'я"

Межигір'я
Межигір'я

Печерський районний суд відмовився дозволити Держбюро розслідувань доступ до документів, які стосуються майна резиденції колишнього Президента Віктора Януковича "Межигір'я" (Київська область).

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

ДБР звернулося в суд з клопотанням про доступ до документів Генпрокуратури, які містять опис майна резиденції (списки, акти прийому-передачі, бухгалтерські документи, протоколи процесуальних дій тощо) та на яке накладено арешт, а також до документів, в яких міститься інформація про скоєні дії і прийняті Генпрокуратурою заходи щодо збереження арештованого майна.

Встановлено, що ДБР розслідує справу за фактом можливої недбалості правоохоронців при зберіганні арештованого майна резиденції "Межигір'я".

В рамках справи для того, щоб встановити, за яких обставин були втрачені заарештовані активи резиденції, ДБР звернулося в суд з клопотанням про доступ до документів ГПУ.

Проте 8 серпня суд відмовив у такому доступі.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило справу проти керівництва Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) за фактом можливої недбалості при визначенні керуючого резиденції "Межигір'я".

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