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28 серпня 2019, середа, 16:09 15
Економіка 2019-08-28T16:30:01+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" заплатить 61,7 млн гривень за роботу наглядової ради в 2019

"Нафтогаз" заплатить 61,7 млн гривень за роботу наглядової ради в 2019

В 2019 році Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує виділити на забезпечення роботи наглядової ради 23,8 млн гривень.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту фінансового плану "Нафтогазу" на 2019 рік, якої мають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, дані витрати включають в себе відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків членів наглядової ради.

Також до витрат на забезпечення роботи наглядової ради віднесено кошти на страхування відповідальності в сумі 1,3 млн гривень.

Крім зазначеної суми витрат на забезпечення роботи наглядової ради, в 2019 році "Нафтогаз" планує виплатити 37,9 млн гривень в якості оплати праці 7 членів спостережної ради.

При цьому в 2019 році "Нафтогаз" планує збільшити видатки на оплату праці на 29,5%, або на 360,7 млн гривень, до 1,582 млрд гривень в порівнянні з плановим показником за 2018 рік.

Наголошується, що збільшення витрат на оплату праці пов'язано з включенням до них витрат на оплату роботи наглядової ради та оплату праці представництв компанії, в тому числі філій в Єгипті.

Як повідомляли Українські Новини, глава "Нафтогазу" отримав понад 1 млн гривень премії за кожний робочий день у 2018 році.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премії керівництву "Нафтогазу" за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом" однак Луценко не побачила криміналу у виплаті премій керівництву "Нафтогазу" і повідомив, що справу закрито або буде закрито.

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