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  • Причиною руйнування будинку в Дрогобичі у Львівській області могла стати помилка при будівництві
28 серпня 2019, середа, 15:14 26
Події 2019-08-28T16:45:02+03:00
Українські Новини
Причиною руйнування будинку в Дрогобичі у Львівській області могла стати помилка при будівництві

Причиною руйнування будинку в Дрогобичі у Львівській області могла стати помилка при будівництві

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин вважає можливою причиною руйнування будинку в Дрогобичі у Львівській області помилку при будівництві. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Молимося за тих, хто ще під уламками. Надія є завжди. Будинок зруйнований, причини ще з'ясовуються, схоже на обвал (створені проблеми з підпірними стінами, помилки при будівництві ще в 60-х)", - написав він.

На місці події працюють рятувальники, проводяться заходи по відселенню.

Як повідомляли Українські Новини, до цього повідомлялося, що в Дрогобичі вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі і поранені, серед них діти.

Також повідомлялося, що під завалами будинку в Дрогобичі можуть бути ще 5 чоловік.

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