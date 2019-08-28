Причиною руйнування будинку в Дрогобичі у Львівській області могла стати помилка при будівництві

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин вважає можливою причиною руйнування будинку в Дрогобичі у Львівській області помилку при будівництві. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Молимося за тих, хто ще під уламками. Надія є завжди. Будинок зруйнований, причини ще з'ясовуються, схоже на обвал (створені проблеми з підпірними стінами, помилки при будівництві ще в 60-х)", - написав він.

На місці події працюють рятувальники, проводяться заходи по відселенню.

Як повідомляли Українські Новини, до цього повідомлялося, що в Дрогобичі вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі і поранені, серед них діти.

Також повідомлялося, що під завалами будинку в Дрогобичі можуть бути ще 5 чоловік.