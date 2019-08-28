Заборони невакцинованим дітям відвідувати установи освіти не буде, - заступник голови КМДА

У київських школах не будуть вводити заборону на відвідування шкіл невакцинированими дітьми. Про це повідомляє "Сегодня".

"Заборони невакцинованим дітям відвідувати установи освіти не буде", – сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

При цьому, за його словами, при низькому рівні вакцинації і погіршенню статистики захворювання, влада обмежать відвідування шкіл для невакцинованих дітей, перевівши їх на дистанційну освіту.



Крім того, освітні установи не мають право і можливість перевіряти достовірність довідок про щеплення, які школам надають батьки.

Зазначається, що навчальний рік для дітей в цьому році розпочинається 2 вересня.



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