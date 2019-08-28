підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 серпня 2019, середа, 15:06 10
Суспільство 2019-08-28T16:45:02+03:00
Українські Новини
Заборони невакцинованим дітям відвідувати установи освіти не буде, - заступник голови КМДА

Заборони невакцинованим дітям відвідувати установи освіти не буде, - заступник голови КМДА

Фото: irorio.jp
Фото: irorio.jp

У київських школах не будуть вводити заборону на відвідування шкіл невакцинированими дітьми. Про це повідомляє "Сегодня".

"Заборони невакцинованим дітям відвідувати установи освіти не буде", – сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

При цьому, за його словами, при низькому рівні вакцинації і погіршенню статистики захворювання, влада обмежать відвідування шкіл для невакцинованих дітей, перевівши їх на дистанційну освіту.


Крім того, освітні установи не мають право і можливість перевіряти достовірність довідок про щеплення, які школам надають батьки.

Зазначається, що навчальний рік для дітей в цьому році розпочинається 2 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Мінздрав оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця.

Тим часом виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвіяла міфи про вакцинацію.

Також Міністерство охорони здоров'я скасувало вікові обмеження щодо вікового щеплення від кору.

Більше новин про: Київ школярі Вакцинація Діти Щеплення

Архів
Новини
Суд відмовився дозволити ДБР доступ до документів, що стосуються резиденції "Межигір'я" 16:54
ЦВК завершила реєстрацію депутатів Ради 16:53
Перше засідання Ради може затягнутися до ранку 16:46
Зеленський за участь США в переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі" 16:29
Кличко закликав батьків дотримуватися календаря щеплень дітей 16:29
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу "Роттердам+" 12:03
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Юрій Голик назвав сім кроків до хороших доріг в Україні 13:06
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська 20:15 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok