Бізнесмен Ігор Коломойський не має наміру купувати активи найближчі 5 років.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Цензор.Нет", передають Українські Новини.

"Я вам готовий розписатися, що я не купую нічого за найближчі п'ять років. Чи не куплю ніякі підприємства, які не відберу, не відніму. Мене не цікавлять ніякі активи, я хочу зараз одне - щоб тарифи знизилися в країні, це врятує економіку й дозволить вберегти людей від виїзду. Тому що якщо цього не буде, тоді нам капець", - сказав він.

З його слів, для того, щоб Україна вижила, він готовий стати соціал-демократом і комуністом.

Коломойський сказав, що нібито готовий усі свої активи віддати державі та стати простим директором заводу.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський виступає за націоналізацію великих містоутворюючих підприємств і націоналізацію розробки надр.

Також олігарх вважає, що критикувати після 100 днів роботи президента Володимира Зеленського ще рано.