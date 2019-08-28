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28 серпня 2019, середа, 14:49 5
Політика 2019-08-28T14:53:15+03:00
Українські Новини
Готовий розписатися: Коломойський готовий віддати всі свої активи державі і стати простим директором заводу

Готовий розписатися: Коломойський готовий віддати всі свої активи державі і стати простим директором заводу

Коломойський. Фото: slovoidilo.ua
Коломойський. Фото: slovoidilo.ua

Бізнесмен Ігор Коломойський не має наміру купувати активи найближчі 5 років.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Цензор.Нет", передають Українські Новини.

"Я вам готовий розписатися, що я не купую нічого за найближчі п'ять років. Чи не куплю ніякі підприємства, які не відберу, не відніму. Мене не цікавлять ніякі активи, я хочу зараз одне - щоб тарифи знизилися в країні, це врятує економіку й дозволить вберегти людей від виїзду. Тому що якщо цього не буде, тоді нам капець", - сказав він.

З його слів, для того, щоб Україна вижила, він готовий стати соціал-демократом і комуністом.

Коломойський сказав, що нібито готовий усі свої активи віддати державі та стати простим директором заводу.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський виступає за націоналізацію великих містоутворюючих підприємств і націоналізацію розробки надр.

Також олігарх вважає, що критикувати після 100 днів роботи президента Володимира Зеленського ще рано.

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