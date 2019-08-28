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28 серпня 2019, середа, 14:39 16
Азія 2019-08-28T14:45:01+03:00
Українські Новини
В Туркменістані поліція затримує людей через черги біля банкоматів

В Туркменістані поліція затримує людей через черги біля банкоматів

У Туркменістані поліція затримує людей через черги біля банкоматів.Фото: Радіо Азаттик
У Туркменістані поліція затримує людей через черги біля банкоматів.Фото: Радіо Азаттик

У Лебапській області Туркменістану поліція затримує людей, які стоять в довгих чергах біля банкоматів і намагаються отримати гроші в умовах нестачі готівки. Про це повідомляє Радіо Азаттик.

зокрема, повідомляється, що затриманих звільняють після допитів і вимагають від них не стояти більше в чергах.

Місцеві державні установи та інші організації проводять наради з працівниками, під час яких теж вимагають не створювати черги біля банкоматів.

Повідомлення про затримання надходять після того, як 19 серпня президент Гурбангули Бердимухамедов публічно розкритикував людей, що стоять у чергах, і оголосив догану голові Центробанку Мердану Аннадурдыеву "за послаблення контролю над роботою банкоматів".

У Туркменістані зарплати держслужбовців, пенсії, допомоги, стипендії, а також заробіток фермерів нараховуються на банківські картки. Для громадян Туркменістану встановлений ліміт на отримання готівки — до 200 манатів (57 доларів США) на день, що викликає дискомфорт. Людям доводиться проводити ночі в довгих чергах перед банкоматами, щоб отримати гроші, оскільки вони в цих пристроях швидко закінчуються.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помер.

Пізніше, інформацію про смерть президента спростували.

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