Умер президент Туркменистана, - СМИ

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом "Говорит Москва" сообщил политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики.

"Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск".

Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию. Днём ранее оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Туркмения считается одной из самых информационно закрытых стран.

Напомним, ранее в Туркменистане из-за дефицита хлеба перед магазинами выстраиваются огромные очереди.

Ранее в Туркменистане власти запретили покидать страну людям, моложе 40 лет.