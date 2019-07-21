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21 июля 2019, воскресенье, 21:45 34
Азия 2019-07-21T21:51:42+03:00
Українські Новини
Информацию о смерти президента Туркменистана дипломаты назвали ложью

Информацию о смерти президента Туркменистана дипломаты назвали ложью

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.

Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.

Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.

"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".

Тем временем в итоговой программе Ватан туркменского государственного телевидения, вышедшей в эфир в 21:00 по местному времени, были показаны кадры с президентом. По всей видимости эти съемки сделаны несколько дней назад, когда он вышел в отпуск, сообщает корреспондент "Радио Азатлык" в Ашхабаде. Также, по его словам, ситуация в туркменской столице остаётся ординарной.

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти после смерти своего предшественника Сапармурада Ниязова в декабре 2006 года. С тех пор в стране установилась жёсткая диктатура и культ личности Бердымухамедова, которому присвоен титул Аркадаг – Покровитель всех туркмен.

В июне ему исполнилось 62 года. В этом году церемонии отличались от предыдущих лет. Так была устроена специальная молитва, на которой имам и министры молились о здоровье Бердымухамедова. Последние несколько месяцев появляются слухи о тяжёлой болезни туркменского лидера и он регулярно исчезает из поля зрения публики на длительное время.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане из-за дефицита хлеба перед магазинами выстраиваются огромные очереди.

Кроме того, в Туркменистане власти запретили покидать страну людям до 40 лет.

 

 

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