В будинку у Дрогобичі серед постраждалих виявилися троє маленьких дітей

В результаті обвалу житлового будинку в Дрогобичі Львівської обл. загинули 2 людини - це чоловік і жінка, 7 осіб рятувальники витягли з-під завалів, з травмами різної тяжкості, їх доставили в лікарню. Про це з посиланням на дані поліції повідомляє "112" з місця трагедії.

Сімох врятованих доставили в лікарню. Серед постраждалих є діти: 6-річний хлопчик, двоє дівчаток віком 9 і 12 років. Також 17-річна дівчина, 19-річний хлопець та дві жінки віком 39 та 41 рік.

Кореспондент поспілкувався з рятувальниками, вони кажуть, що під завалами може бути більше людей, загалом тут приписано ще 16 чоловік, яких, ймовірно, розшукують, невідомо, чи були вони на той момент у своїх квартирах.

5 мешканців цього будинку тимчасово відселили в місцевий готель, їм надають психологічну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, до цього повідомлялося, що в Дрогобичі вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі і поранені, серед них діти.

Також повідомлялося, що під завалами будинку в Дрогобичі можуть бути ще 5 чоловік.