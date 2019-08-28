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28 серпня 2019, середа, 13:25 14
Події 2019-08-28T15:00:03+03:00
Українські Новини
В будинку у Дрогобичі серед постраждалих виявилися троє маленьких дітей

В будинку у Дрогобичі серед постраждалих виявилися троє маленьких дітей

Обрушився будинок в Дрогобичі. Фото: Поліція Львівської області
Обрушився будинок в Дрогобичі. Фото: Поліція Львівської області

В результаті обвалу житлового будинку в Дрогобичі Львівської обл. загинули 2 людини - це чоловік і жінка, 7 осіб рятувальники витягли з-під завалів, з травмами різної тяжкості, їх доставили в лікарню. Про це з посиланням на дані поліції повідомляє "112" з місця трагедії.

Сімох врятованих доставили в лікарню. Серед постраждалих є діти: 6-річний хлопчик, двоє дівчаток віком 9 і 12 років. Також 17-річна дівчина, 19-річний хлопець та дві жінки віком 39 та 41 рік.

Кореспондент поспілкувався з рятувальниками, вони кажуть, що під завалами може бути більше людей, загалом тут приписано ще 16 чоловік, яких, ймовірно, розшукують, невідомо, чи були вони на той момент у своїх квартирах.

5 мешканців цього будинку тимчасово відселили в місцевий готель, їм надають психологічну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, до цього повідомлялося, що в Дрогобичі вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі і поранені, серед них діти.

Також повідомлялося, що під завалами будинку в Дрогобичі можуть бути ще 5 чоловік.

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