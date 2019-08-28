Олігарх Ігор Коломойський вважає, що критикувати після 100 днів роботи президента Володимира Зеленського ще рано.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

"Поки не можна. Він "в законі" перші 100 днів, вони щойно пройшли. Скоро будемо критикувати. За сто днів людина повинна розібратися що до чого. Якщо не розібралася, так може вона не туди прийшла", - сказав олігарх.

Бізнесмен також пропонує дати Зеленському ще один президентський термін, якщо життя українців покращиться і це позначиться на демографічній ситуації.

"Ми стартуємо зараз з 35 мільйонів жителів в країні - це результат незалежного аналізу. Повернення людей – це його KPI. Якщо буде 38 мільйонів (+10%), значить потрібно Зеленського обирати на другий термін. А якщо буде 35, то – ауфвидерзейн", - пропонує Коломойський.

Як повідомляли Українські Новини, замість великої прес-конференції до своїх 100 днів роботи президент записав інтерв'ю з актором Станіславом Бокланом, який грав у серіалі "Слуга народу". Його покаже телеканал "1+1", співвласником якої є Коломойський.

Раніше "Слуга народу" тричі осоромився в міжнародних питаннях.