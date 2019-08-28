"Слуга народу" хоче зробити з Генпрокуратури "Офіс Генпрокурора", - ЗМІ

Партія "Слуга народу" планує провести реформу Генеральної прокуратури, в рамках якої відомство отримає нову назву - Офіс Генпрокурора. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

Плани по перетворенню в ГПУ припускають перейменування регіональних відділів прокуратури в офіси регіональних прокурорів, а місцевих – в окружні прокуратури.

В команді президента Володимира Зеленського також планують скасувати органи прокурорського самоврядування - Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і Ради прокурорів, які були створені за вимогами міжнародних експертів.

Також планується ліквідація військової прокуратури з її нинішніми повноваженнями.

За словами джерел в Офісі президента, вищезгадані реформи ГПУ потягнуть "чистку" всіх кадрів.

КДКП і Рада прокурорів відповідають за кадрові питання, а також притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності (аж до рекомендації звільнити їх).

А тим часом, Зеленський переїжджає працювати в колишній музей Леніна, який обладнають тепловими насосами і сонячними батареями.

Крім того, у Зеленського пояснили, що саме їх не влаштовує на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.