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28 серпня 2019, середа, 09:57 10
Судова влада 2019-08-28T10:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" хоче зробити з Генпрокуратури "Офіс Генпрокурора", - ЗМІ

"Слуга народу" хоче зробити з Генпрокуратури "Офіс Генпрокурора", - ЗМІ

Партія "Слуга народу" планує провести реформу Генеральної прокуратури, в рамках якої відомство отримає нову назву - Офіс Генпрокурора. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

Плани по перетворенню в ГПУ припускають перейменування регіональних відділів прокуратури в офіси регіональних прокурорів, а місцевих – в окружні прокуратури.

В команді президента Володимира Зеленського також планують скасувати органи прокурорського самоврядування - Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і Ради прокурорів, які були створені за вимогами міжнародних експертів.

Також планується ліквідація військової прокуратури з її нинішніми повноваженнями.

За словами джерел в Офісі президента, вищезгадані реформи ГПУ потягнуть "чистку" всіх кадрів.

КДКП і Рада прокурорів відповідають за кадрові питання, а також притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності (аж до рекомендації звільнити їх).

А тим часом, Зеленський переїжджає працювати в колишній музей Леніна, який обладнають тепловими насосами і сонячними батареями.

Крім того, у Зеленського пояснили, що саме їх не влаштовує на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.

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