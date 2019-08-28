На Закарпатті спалахнули великі пожежі: горіли виноградники

На Закарпатті 27 серпня вночі спалахнула масштабна пожежа, під час якого полум'я охопило чагарники і старі виноградники, вогонь почав охоплювати ліс. Інформацію про пожежу розповсюдила користувач Facebook Василина Русин, вказавши, що впритул до села Бене Берегівського району горить ліс. Інформацію про пожежу Mukachevo.net підтвердили в ДСНС України в Закарпатській області.

Прес-секретар Закарпатського облуправління лісового господарства Юлія Давидова у соцмережі уточнила, що не горить ліс, а кущі та виноградники.

У Берегівському районі, біля села Бене пожежа дістався до лісу. Фото: Мукачево.net

"...на Берегівщині, біля села Бене сталося загоряння сухої трави, чагарників, старих виноградників на землях запасу. Ці ділянки не належать до лісового фонду", - зазначила Давидова.

У Берегівському районі, біля села Бене почав горіти ліс. Фото: Мукачево.net

За її словами, районне відділення ДСНС спільно з працівниками державної лісової охорони ДП "Берегівське ЛГ" загасили полум'я. Однак продовжувала горіти нижня частина гори. До лісу залишалося відстань до 0,5 км.

Разом з тим, на фото видно, що вогонь добрався до лісу.

За словами Давидової, загрози для лісу і лісового фонду немає.

Основна версія пожежі - спалювання сухої трави сільськими жителями, в результаті чого полум'я перекинулося на дерева.

Як повідомляли Українські Новини, у Херсонській області в лісі сталася масштабна пожежа.

Раніше під Борисполем згоріло 10 га пшениці.