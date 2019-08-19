Яблочный Спас - как отмечали праздник славяне

Сегодня, 19 августа, отмечается Яблочный Спас, который являлся одним из первых праздников урожая, а также днем, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. Українські Новини расскажут об обычаях и приметах этого дня.\r\nПо народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. У восточных славян только с Яблочного Спаса позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. В этот день они освящаются в церкви.\r\nСлавянские традиции\r\nВ этот день в церквях освящали плоды и фрукты нового урожая, мед, хлебные колосья. Освященные колосья и семена сохраняли до следующего сева.\r\nВ день Яблочного Спаса запекали яблоки, пекли пироги, блины с яблоками, грибами и ягодами. В народных традициях пироги пекли из постного теста.\r\nВ этот день провожали закат солнца в поле с песнями. Вечером собирался хоровод молодежи, направлявшейся за околицу — в поле. На пригорке молодежь останавливалась и наблюдала за близким к закату солнцем. Как только солнце касалось горизонта, собравшиеся прекращали разговоры и запевали.\r\nУ южных и западных славян Яблочный Спас считался днем, с которого начинался сбор винограда; после освящения его в церкви виноград разрешалось употреблять в пищу.\r\nУ капанцев в этот день не разрешали есть красный виноград, чтобы человек "не се пребрази", то есть чтобы у него на лице не выступили красные пятна.\r\nУ сербов бытовало поверье, что на Преображенье "преображается небо и земля", у македонцев существовало поверье, что в этот день улетают ласточки. Македонцы в Велесе считали, что на Преображение открывается небо и можно увидеть Бога и загадать желание.\r\nПоговорки и приметы\r\nКакой второй Спас, такой и январь.Каков день на второй Спас, таков и Покров.Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — мокрую, а ясный — суровую зиму.Первая встреча осени — первые Осенины.На Второй Спас освящают в церкви яблоки, мед и горох в стручках.Ранее Українські Новини рассказали, когда отмечаются три Спаса в августе. Тем временем начался Успенский пост.