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19 августа 2019, понедельник, 06:15 12
Общество 2019-08-19T06:15:02+03:00
Українські Новини
Яблочный Спас - как отмечали праздник славяне

Яблочный Спас - как отмечали праздник славяне

Яблоки. Фото: depositphotos
Яблоки. Фото: depositphotos

Сегодня, 19 августа, отмечается Яблочный Спас, который являлся одним из первых праздников урожая, а также днем, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. Українські Новини расскажут об обычаях и приметах этого дня.

По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. У восточных славян только с Яблочного Спаса позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. В этот день они освящаются в церкви.

Славянские традиции

В этот день в церквях освящали плоды и фрукты нового урожая, мед, хлебные колосья. Освященные колосья и семена сохраняли до следующего сева.

В день Яблочного Спаса запекали яблоки, пекли пироги, блины с яблоками, грибами и ягодами. В народных традициях пироги пекли из постного теста.

В этот день провожали закат солнца в поле с песнями. Вечером собирался хоровод молодежи, направлявшейся за околицу — в поле. На пригорке молодежь останавливалась и наблюдала за близким к закату солнцем. Как только солнце касалось горизонта, собравшиеся прекращали разговоры и запевали.

У южных и западных славян Яблочный Спас считался днем, с которого начинался сбор винограда; после освящения его в церкви виноград разрешалось употреблять в пищу.

У капанцев в этот день не разрешали есть красный виноград, чтобы человек "не се пребрази", то есть чтобы у него на лице не выступили красные пятна.

У сербов бытовало поверье, что на Преображенье "преображается небо и земля", у македонцев существовало поверье, что в этот день улетают ласточки. Македонцы в Велесе считали, что на Преображение открывается небо и можно увидеть Бога и загадать желание.

Поговорки и приметы

Какой второй Спас, такой и январь.

Каков день на второй Спас, таков и Покров.

Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — мокрую, а ясный — суровую зиму.

Первая встреча осени — первые Осенины.

На Второй Спас освящают в церкви яблоки, мед и горох в стручках.

Ранее Українські Новини рассказали, когда отмечаются три Спаса в августе

Тем временем начался Успенский пост.

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