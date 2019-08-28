Антициклон приніс в Україну спекотну і суху погоду: синоптик дала прогноз на кінець літа

В кінці тижня, а також на початку вересня в Україні переважатиме малохмарна суха повітряна маса. Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталка Діденко.Вона зазначає, що температура повітря буде досить високою. 28-го серпня на Заході і Півдні очікується + 28 + 33 градуси.\r\nНа Півночі, Сході та в більшості центральних областей очікується + 24 + 29 градусів.\r\n29 серпня на Півночі і Сході стане прохолодніше + 22 + 26 градусів.\r\nПроте надалі скрізь буде тепло або дуже тепло.У Києві середа обіцяє багато сонця, без опадів, +27 градусів.\r\n29 серпня в Києві очікується зниження температури повітря до + 23 + 25 градусів.\r\nПроте надалі стовпчики термометрів знову поповзуть вгору і 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде жарко.Діденко порадила не одягати школярам на 1 вересня темні піджаки. Потрібно пити більше води, їсти кавуни і помідори. А також тримати при собі віяло і темні окуляри.Нагадаємо, раніше з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки. Тим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.