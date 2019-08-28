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  • Антициклон приніс в Україну спекотну і суху погоду: синоптик дала прогноз на кінець літа
28 серпня 2019, середа, 06:00 94
Життя 2019-08-28T08:39:13+03:00
Українські Новини
Антициклон приніс в Україну спекотну і суху погоду: синоптик дала прогноз на кінець літа

Антициклон приніс в Україну спекотну і суху погоду: синоптик дала прогноз на кінець літа

Спека. Фото: Портал Акцент
Спека. Фото: Портал Акцент

В кінці тижня, а також на початку вересня в Україні переважатиме малохмарна суха повітряна маса. Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначає, що температура повітря буде досить високою.

28-го серпня на Заході і Півдні очікується + 28 + 33 градуси.

На Півночі, Сході та в більшості центральних областей очікується + 24 + 29 градусів.

29 серпня на Півночі і Сході стане прохолодніше + 22 + 26 градусів.

Проте надалі скрізь буде тепло або дуже тепло.

У Києві середа обіцяє багато сонця, без опадів, +27 градусів.

29 серпня в Києві очікується зниження температури повітря до + 23 + 25 градусів.

Проте надалі стовпчики термометрів знову поповзуть вгору і 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде жарко.

Діденко порадила не одягати школярам на 1 вересня темні піджаки. Потрібно пити більше води, їсти кавуни і помідори. А також тримати при собі віяло і темні окуляри.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки.

Тим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

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