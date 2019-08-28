Антициклон приніс в Україну спекотну і суху погоду: синоптик дала прогноз на кінець літа

В кінці тижня, а також на початку вересня в Україні переважатиме малохмарна суха повітряна маса. Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначає, що температура повітря буде досить високою.



28-го серпня на Заході і Півдні очікується + 28 + 33 градуси.

На Півночі, Сході та в більшості центральних областей очікується + 24 + 29 градусів.

29 серпня на Півночі і Сході стане прохолодніше + 22 + 26 градусів.

Проте надалі скрізь буде тепло або дуже тепло.



У Києві середа обіцяє багато сонця, без опадів, +27 градусів.

29 серпня в Києві очікується зниження температури повітря до + 23 + 25 градусів.

Проте надалі стовпчики термометрів знову поповзуть вгору і 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде жарко.



Діденко порадила не одягати школярам на 1 вересня темні піджаки. Потрібно пити більше води, їсти кавуни і помідори. А також тримати при собі віяло і темні окуляри.



Нагадаємо, раніше з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки.



Тим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.