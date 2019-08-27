Опубліковано перший трейлер нового сезону Американської історії жахів

Опублікований трейлер нового, дев'ятого сезону популярного американського серіалу "Американська історія жахів", який знову дивуватиме глядачів з 18 вересня. Трейлер опублікований на відеохостингу Youtube.

Так, згідно з раніше опублікованими подробицям, криваві події будуть відбуватися нібито в 80-х роках ХХ століття. Також нова частина отримала підзаголовок "1984".

Головні ролі у дев'ятому сезоні хоррора зіграють вже знайомі фанатам "АІУ" актори - Емма Робертс, Коді Ферн і Біллі Люрд.

https://www.youtube.com/watch?v=Fl8C0zGak5M#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

У дев'ятому сезоні глядачі побачать історію про трьох друзів, які влітку 1984 року вирушають працювати вихователями в молодіжному таборі "Редвуд", де стикаються зі збіглим маніяком на ім'я містер Джинглс. Цей маніяк і влаштує в таборі "гіршу річну різанину всіх часів".

Зазначимо, що прем'єра нового сезону серіалу відбудеться в середу, 18 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, відома американська актриса Сара Полсон, яка знімалася майже у всіх сезонах Американської історії жахів, не брала участь у зйомках дев'ятого сезону серіалу.

Раніше Netflix і WWS випустили серіал, в якому показали Україну.