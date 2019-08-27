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27 серпня 2019, вівторок, 23:45 7
Життя 2019-08-28T01:00:01+03:00
Українські Новини
Опубліковано перший трейлер нового сезону Американської історії жахів

Опубліковано перший трейлер нового сезону Американської історії жахів

Опублікований трейлер нового, дев'ятого сезону популярного американського серіалу "Американська історія жахів", який знову дивуватиме глядачів з 18 вересня. Трейлер опублікований на відеохостингу Youtube.

Так, згідно з раніше опублікованими подробицям, криваві події будуть відбуватися нібито в 80-х роках ХХ століття. Також нова частина отримала підзаголовок "1984".

Головні ролі у дев'ятому сезоні хоррора зіграють вже знайомі фанатам "АІУ" актори - Емма Робертс, Коді Ферн і Біллі Люрд.

У дев'ятому сезоні глядачі побачать історію про трьох друзів, які влітку 1984 року вирушають працювати вихователями в молодіжному таборі "Редвуд", де стикаються зі збіглим маніяком на ім'я містер Джинглс. Цей маніяк і влаштує в таборі "гіршу річну різанину всіх часів".

Зазначимо, що прем'єра нового сезону серіалу відбудеться в середу, 18 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, відома американська актриса Сара Полсон, яка знімалася майже у всіх сезонах Американської історії жахів, не брала участь у зйомках дев'ятого сезону серіалу.

Раніше Netflix і WWS випустили серіал, в якому показали Україну.

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