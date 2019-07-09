Новый сезон "Американской истории ужасов" выйдет без Сары Полсон

Известная американская актриса Сара Полсон не будет принимать участие в съемках девятого сезона сериала "Американская история ужасов". Об этом сообщает Variety.

Так, сообщается, что актриса может появиться в сериале лишь в камео.

Сара Полсон стала известна миру благодаря значительным ролям в первых восьми сезонах сериала "Американская история ужасов". Лишь в первом сезоне у Полсон было не так много экранного времени – она появилась всего в трех эпизодах.

Девятый сезон "Американской истории ужасов" получил подзаголовок "1984". Он будет посвящен различным хоррорам той эпохи.

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