подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 22:05 16
Жизнь 2019-07-09T22:09:27+03:00
Українські Новини
Новый сезон "Американской истории ужасов" выйдет без Сары Полсон

Новый сезон "Американской истории ужасов" выйдет без Сары Полсон

Сара Полсон. Фото: Инстаграмm/ssarahcatharinepaulson
Сара Полсон. Фото: Инстаграмm/ssarahcatharinepaulson

Известная американская актриса Сара Полсон не будет принимать участие в съемках девятого сезона сериала "Американская история ужасов". Об этом сообщает Variety.

Так, сообщается, что актриса может появиться в сериале лишь в камео.

Сара Полсон стала известна миру благодаря значительным ролям в первых восьми сезонах сериала "Американская история ужасов". Лишь в первом сезоне у Полсон было не так много экранного времени – она появилась всего в трех эпизодах.

Девятый сезон "Американской истории ужасов" получил подзаголовок "1984". Он будет посвящен различным хоррорам той эпохи.

Как сообщали Українські Новини, Netflix и WWS выпустили сериал, в котором показали Украину.

Тем временем стали известны лучшие сериалы июня по версии BBC Сulture.

Больше новостей о: Сериал сериалы Сара Полсон

Архив
Новости
Путин заявил, что РФ неизбежно сблизится с Украиной в фильме "В борьбе за Украину" 22:29
Новый сезон "Американской истории ужасов" выйдет без Сары Полсон 22:05
В Днепропетровской области рабочий погиб под завалами, а под Запорожьем рухнул мост 21:42
Испанию накрыло сильным наводнением: есть жертва 21:41
Новым послом ЕС в Украине станет эстонский дипломат Матти Маасикас 20:53
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok