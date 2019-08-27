Богатирьова проведе ніч в ізоляторі

Екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яку сьогодні затримали в Києві, проведе ніч в Ізоляторі тимчасового утримання Нацполіції на Косогірному провулку. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на свої джерела.

Так, повідомляється, що Богатирьову привезли в суд для обрання запобіжного заходу. Однак це було після завершення робочого часу. Тому суд не приймав рішення.

Наголошується, що адвокати Богатирьової домоглися рішення про зняття усіх претензій.

Екс-міністр прилетіла, свідомо розуміючи, що можуть бути проблеми. Бо за одними документами розшук щодо неї припинений, за іншими - всі претензії в силі.

Крім того, завтра, 28 серпня, буде суд з обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

Раніше Голосіївський районний суд Києва відновив спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження стосовно колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.