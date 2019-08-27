Після тривалого падіння скраплений газ почав дорожчати

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у вівторок, 27 серпня, у порівнянні з п'ятницею, 23 серпня, підвищилися на 0,5%, або на 6 копійок до 11,55 гривні/літр.

Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 13,22% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 27 серпня:

Область СПБТ Вінницька 11,55 Волинська 11,46 Дніпропетровська 11,44 Донецька 12,03 Житомирська 11,38 Закарпатська 11,49 Запорізька 11,44 Івано-Франківська 11,51 Київ 11,64 Київська 11,37 Кіровоградська 11,51 Луганська 12,00 Львівська 11,83 Миколаївська 11,72 Одеська 11,85 Полтавська 11,69 Рівненська 11,46 Сумська 11,41 Тернопільська 11,43 Харківська 11,76 Херсонська 11,62 Хмельницька 11,23 Черкаська 11,65 Чернігівська 10,91 Чернівецька 11,38 Середня ціна* 11,55

* Середня по Україні - без урахування Криму

Як повідомляли Українські Новини, скраплений газ продовжував падати в ціні третій місяць поспіль та опустився до 11,49 гривні/літр.

Раніше представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.