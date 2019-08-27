Після тривалого падіння скраплений газ почав дорожчати

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у вівторок, 27 серпня, у порівнянні з п'ятницею, 23 серпня, підвищилися на 0,5%, або на 6 копійок до 11,55 гривні\/літр.\r\nПро це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 13,22% з 13,31 гривень\/літр.\r\nСередні роздрібні ціни на 27 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВінницька\r\n11,55\r\n\r\n\r\nВолинська\r\n11,46\r\n\r\n\r\nДніпропетровська\r\n11,44\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n12,03\r\n\r\n\r\nЖитомирська\r\n11,38\r\n\r\n\r\nЗакарпатська\r\n11,49\r\n\r\n\r\nЗапорізька\r\n11,44\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська\r\n11,51\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n11,64\r\n\r\n\r\nКиївська\r\n11,37\r\n\r\n\r\nКіровоградська\r\n11,51\r\n\r\n\r\nЛуганська\r\n12,00\r\n\r\n\r\nЛьвівська\r\n11,83\r\n\r\n\r\nМиколаївська\r\n11,72\r\n\r\n\r\nОдеська\r\n11,85\r\n\r\n\r\nПолтавська\r\n11,69\r\n\r\n\r\nРівненська\r\n11,46\r\n\r\n\r\nСумська\r\n11,41\r\n\r\n\r\nТернопільська\r\n11,43\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n11,76\r\n\r\n\r\nХерсонська\r\n11,62\r\n\r\n\r\nХмельницька\r\n11,23\r\n\r\n\r\nЧеркаська\r\n11,65\r\n\r\n\r\nЧернігівська\r\n10,91\r\n\r\n\r\nЧернівецька\r\n11,38\r\n\r\n\r\nСередня ціна*\r\n11,55\r\n\r\n\r\n\r\n* Середня по Україні - без урахування Криму\r\nЯк повідомляли Українські Новини, скраплений газ продовжував падати в ціні третій місяць поспіль та опустився до 11,49 гривні\/літр.\r\nРаніше представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.