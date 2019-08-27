Повний список голів комітетів та їх заступників в новій Раді

Група з підготовки 1-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання визначила керівництво комітетів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні групи, передають Українські Новини.

Група також пропонує Раді створити спеціальну комісію у справах ветеранів і збільшила склад бюджетного комітету до 34 осіб.

Голова групи і лідер "Слуги Народу" Дмитро Разумков обґрунтував це тим, що занадто велика кількість профільних фахівців серед депутатів бажають працювати у бюджетному комітеті.

Крім того, група визначила зали засідання фракцій, партії "Слуга Народу" відведено конференц-зал парламенту.

"Для засідання нашої фракції в усіченому або малому форматі пропонується цей зал, конференц-зал, "кінозал". Щодо "Оппозиційної платформи - За життя" - це зал №3, зал нарад на Грушевського, 5. Щодо "Батьківщини" - зал №3, перший поверх, Грушевського, 5, "ЄС" - це кабінет 12 на Грушевського, 18/2 і "Голос" - це кабінет №11", - сказав обраний депутатом Ради від "Слуги Народу" Сергій Іонушас.

Група узгодила з Центральною виборчою комісією порядок отримання посвідчення депутата україни та нагрудного знака до 13:00 29 серпня.

Також депутатам потрібно буде неодноразово надавати документи для отримання компенсації за оренду житла.

Раніше документи подавалися щомісяця.

Згідно зі списком, який озвучив голова групи Дмитро Разумков, керівництво буде наступним:

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики - голова Данило Гетьманцев ("Слуга народу"), перший заступник голови Ярослав Железняк ("Голос"), секретар Ігор Палиця (самовисуванець); Комітет із питань бюджету - голова Юрій Арістов ("Слуга народу"), перший заступник Іван Крулько ("Батьківщина"), секретар Володимир Цабаль ("Голос"). Комітет із питань економічного розвитку - голова Дмитро Наталуха ("Слуга народу"), перший заступник Сергій Тарута ("Батьківщина"), секретар Петро Юрчишин (самовисуванець). Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики - голова Олександр Ткаченко ("Слуга народу"), перший заступник Ірина Констанкевич (самовисуванка), секретар - Олександр Абдуллін ("Батьківщина"). Комітет із питань освіти, науки та інновацій - голова Сергій Бабак ("Слуга народу"), перший заступник Олександр Лукашев ("Опозиційна платформа - За життя"), секретарка Наталія Піпа ("Голос"). Комітет із питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях і Криму, національних меншин, міжнаціональних відносин - голова Дмитро Лубинець (самовисуванець), перший заступник Максим Ткаченко ("Слуга народу"), секретар Рустем Умеров ("Голос"). Зз питань цифрової трансформації - голова Михайло Крячко ("Слуга народу"), перша заступниця Кіра Рудик ("Голос"), секретар Сергій Ларін ("Опозиційна платфотма - За життя"). З питань правової політики - голова Ірина Венедиктова ("Слуга народу"), перший заступник Василь Німченко ("Опозиційна платфотма - За життя"), секретар Олег Макаров ("Голос"). Із питань аграрної та земельної політики - голова Микола Сольський ("Слуга народу"), перший заступник Олег Мейдіч ("Батьківщина"), секретар Іван Чайківський (самовисуванець). Із питань антикорупційної політики - голова Анастасія Красносільська ("Слуга народу"), перший заступник Ярослав Юрчишин ("Голос"), секретар Михайло Цимбалюк ("Батьківщина"). З питань правоохоронної діяльності - голова - Денис Монастирський ("Слуга народу"), перший заступник - Андрій Осадчук ("Голос"), секретар - Сергій Мінько (самовисуванець). Із питань енергетики та житлово-комунальних послуг - голова Андрій Герус ("Слуга народу"), перший заступник Олексій Кучеренко ("Батьківщина"), секретар Юрій Шаповалов (самовисуванець). Із питань транспорту та інфраструктури - голова Володимир Крейденко ("Слуга народу"), перша заступниця Юлія Клименко ("Голос"), секретар Геннадій Вацак (самовисуванець). Із питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та міського будівництва - голова Андрій Клочко ("Слуга народу"), перший заступник Роман Лозинський ("Голос"), секретар Дмитро Ісаєнко ("Опозиційна платфотма - За життя"). З питань національної безпеки, оборони та розвідки - голова Олександр Завітневич ("Слуга народу"), перший заступник Михайло Забродський ("Євросолідарність"), секретар Роман Костенко ("Голос"). Із питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування - Михайло Радуцький ("Слуга народу"), перший заступник Валерій Дубіль ("Батьківщина"), секретар Яна Зінкевич ("Євросолідарність"). Із питань екологічної політики та природокористування - голова Олег Бондаренко ("Слуга народу"), перший заступник Степан Івахів (самовисуванець), секретар Олександр Фельдман (самовисуванець). Із питань свободи слова - голова Нестор Шуфрич ("Опозиційна платфотма - За життя"), перший заступник - поки невідомий ("Батьківщина" має цю посаду за квотою, але ще не визначилася з кандидатурою), секретар Сергій Швець ("Слуга народу"). З питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради аналогічно ("Слуга народу" має цю посаду за квотою, але ще не визначилася з кандидатурою), перший заступник Андрій Пузійчук, секретар Михайло Папієв. Із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва - голова Богдан Яременко ("Слуга народу"), перший заступник Григорій Немиря ("Батьківщина"), секретарка Соломія Бобровська ("Голос"). Комітет із питань інтеграції України з Європейським Союзом - голова Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Євросолідарність"), перший заступник Вадим Галайчук ("Слуга народу"), секретар Євген Яковенко. З питань соціальної політики та захисту прав ветеранів - Галина Третьякова ("Слуга народу"), перша заступниця Анжеліка Лабунська ("Батьківщина"), секретар Микола Бабенко ("Біла Церква разом"). Комітет із питань молоді та спорту - голова Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"), перший заступник Жан Беленюк ("Слуга народу"), секретар Григорій Суркіс ("Опозиційна платфотма - За життя").

Як повідомляли Українські Новини, група з підготовки першої сесії Верховної Ради 9-го скликання визначила 23 парламентських комітети.

Перше засідання нової Ради пройде 29 серпня.