"Євросолідарність" висуне Джемілєва на посаду заступника голови Ради

Партія "Європейська солідарність" вирішила висунути на посаду заступника голови Верховної Ради обраного депутатом Мустафу Джемілєва.

Про це повідомив журналістам обраний депутатом Ради від партії Артур Герасимов, передають Українські новини.

"Сьогодні відбулося засідання фракції політичної партії "Європейська солідарність" політичної сили Петра Порошенка і одноголосно при одній людині, яка утрималася, ми прийняли рішення висувати на посаду віце-спікера живу легенду Мустафу Джемілєва", - сказав він.

Політсила також наполягає на призначенні Ахтема Чийгоза головою комітету з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях і Криму, національних меншин, міжнаціональних відносин.

Як повідомляли Українські Новини, волонтер Зінкевич від "Євросолідарності" стала головою спецкомісії з питань ветеранів в Раді.

Тим часом стало відомо, як "розсадять партії" у Верховній Раді україни: "Слуга народу" займе всі перші ряди.