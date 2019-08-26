Волонтер Зинкевич от "Евросолидарности" стала главой спецкомиссии по вопросам ветеранов в Раде

Председателем временной специальной комиссии по вопросам ветеранов в Верховной Раде станет волонтер, представитель партии "Европейская солидарность" в парламенте 9-го созыва Яна Зинкевич. \r\nОб этом сообщил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте 8-го созыва, избранный депутатом Рады 9-го созыва от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов после заседания группы по подготовке 1-й сессии парламента, передают Українські Новини.\r\n"26 августа подготовительная подгруппа проголосовала предварительно за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководителем была единогласно избрана Яна Зинкевич", - сообщил он.\r\nОтмечается, что Зинкевич является добровольцем и командиром медицинского батальона "Госпитальеры", а также начальником Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии.\r\nКак сообщали Українськi Новини, группа по подготовке 1-й сессии Рады определила 23 комитета: полный список.\r\nРанее партия "Слуга народа" назвала комитеты, которые планировала сократить.