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27 серпня 2019, вівторок, 18:16 10
Економіка 2019-08-27T19:30:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" не передбачив у проекті фінплану отримання компенсації за поставку газу за ПСО

"Нафтогаз" не передбачив у проекті фінплану отримання компенсації за поставку газу за ПСО

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не передбачила у проекті фінансового плану компенсацію від уряду за постачання природного газу споживачам на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО).

Про це свідчить проект фінансового плану "Нафтогазу", який поданий на розгляд уряду, яким мають Українські Новини.

Раніше "Нафтогаз" збирався викупити 2,062 млрд куб. м газу у найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" за рахунок коштів, отриманих в якості компенсації за поставлений газ споживачам на умовах ПСО.

Також згідно з фінпланом, компанія не врахувала збитки отримані за постачання газу за ПСО, при цьому компанія може отримати компенсацію за збитки згідно з постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 №867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" планує збільшити прибуток майже на 60% в 2019.

Тим часом "Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСО на листопад і грудень.

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