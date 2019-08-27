Троє хлопців отримали опіки: у Миколаєві діти знайшли сірчану кислоту, граючи на вулиці

У Миколаєві діти гралися біля розібраного гаража і виявили хімічну речовину, яка виявилася сірчаною кислотою. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.\r\n"27 серпня о 12:10 за номером екстреного виклику "101" від працівників поліції надійшла інформація про те, що поблизу розібраного гаража на проспекті Богоявленському в Корабельному районі м. Миколаєва виявлені хімічні реактиви. Як з'ясувалося, 26 серпня під час ігор їх знайшли місцеві дітлахи. При контакті з речовиною троє з них отримали незначні опіки", - йдеться в повідомленні.\r\nТак, повідомляється, що хіміко-радіометрична лабораторія встановила, що у відкритій ємності перебувала сірчана кислота.\r\nНаголошується, що пляму кислоти нейтралізували. Загрози для громадян немає.\r\n"Для утилізації інших реактивів будуть задіяні співробітники 10 взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України спільно з адміністрацією Корабельного району", - додали в ДСНС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області діти грали на майданчику з невідомим предметом, від вибуху поранено 6 дітей.\r\nА в Києві на Борщагівці дворічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки.