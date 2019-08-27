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  • Троє хлопців отримали опіки: у Миколаєві діти знайшли сірчану кислоту, граючи на вулиці
27 серпня 2019, вівторок, 17:51 18
Події 2019-08-27T19:15:03+03:00
Українські Новини
Троє хлопців отримали опіки: у Миколаєві діти знайшли сірчану кислоту, граючи на вулиці

Троє хлопців отримали опіки: у Миколаєві діти знайшли сірчану кислоту, граючи на вулиці

У Миколаєві діти гралися біля розібраного гаража і виявили хімічну речовину, яка виявилася сірчаною кислотою. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"27 серпня о 12:10 за номером екстреного виклику "101" від працівників поліції надійшла інформація про те, що поблизу розібраного гаража на проспекті Богоявленському в Корабельному районі м. Миколаєва виявлені хімічні реактиви. Як з'ясувалося, 26 серпня під час ігор їх знайшли місцеві дітлахи. При контакті з речовиною троє з них отримали незначні опіки", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що хіміко-радіометрична лабораторія встановила, що у відкритій ємності перебувала сірчана кислота.

Наголошується, що пляму кислоти нейтралізували. Загрози для громадян немає.

"Для утилізації інших реактивів будуть задіяні співробітники 10 взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України спільно з адміністрацією Корабельного району", - додали в ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області діти грали на майданчику з невідомим предметом, від вибуху поранено 6 дітей.

А в Києві на Борщагівці дворічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки.

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