Троє хлопців отримали опіки: у Миколаєві діти знайшли сірчану кислоту, граючи на вулиці

У Миколаєві діти гралися біля розібраного гаража і виявили хімічну речовину, яка виявилася сірчаною кислотою. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"27 серпня о 12:10 за номером екстреного виклику "101" від працівників поліції надійшла інформація про те, що поблизу розібраного гаража на проспекті Богоявленському в Корабельному районі м. Миколаєва виявлені хімічні реактиви. Як з'ясувалося, 26 серпня під час ігор їх знайшли місцеві дітлахи. При контакті з речовиною троє з них отримали незначні опіки", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що хіміко-радіометрична лабораторія встановила, що у відкритій ємності перебувала сірчана кислота.

Наголошується, що пляму кислоти нейтралізували. Загрози для громадян немає.

"Для утилізації інших реактивів будуть задіяні співробітники 10 взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України спільно з адміністрацією Корабельного району", - додали в ДСНС.

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