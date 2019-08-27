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27 серпня 2019, вівторок, 17:59 11
Шоу-бізнес 2019-08-27T18:30:03+03:00
Українські Новини
Павло Зібров одружився вдруге на своїй 60-річній дружині

Павло Зібров одружився вдруге на своїй 60-річній дружині

Павло і Марина Зіброви Фото: instagram.com/pavlo_zibrov
Павло і Марина Зіброви Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Народний артист України Павло Зібров вдруге повів під вінець свою дружину Марину Зіброву в честь 25-річчя спільного життя. Про це повідомляє Сьогодні.

25 серпня український співак і композитор Павло Зібров одружився на своїй дружині Марині вдруге – в честь 25-річчя спільного життя. Торжество відбулося в день народження нареченої – її 60-річчя.

Зібров зізнався, що за пишне торжество зіркове подружжя заплатили близько 150 тисяч гривень – без урахування вбрання нареченого і нареченої. За даними ЗМІ, Павло і Марина запросили 60 осіб, проте весілля змогли відвідати 45 гостей. З-за концертів не змогли приїхати Ірина Білик і Гарік Кричевський, а композитор Юрій Рибчинський, який повинен був бути дружкою – захворів.

 
 
 
 
 
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Приймаємо вітання від дорогих друзів 🥳 #дмитрийгордон #павлозібров #мариназіброва #весілля #25

Публікація від Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 25 Сер 2019 о 8:39 PDT

 

Крім того, Марина розповіла, що отримала в подарунок від Павла новий автомобіль, а також коштовності. Прикраси вибирала дочка Діана на фінанси батька, вона ж організувала всю церемонію, і була церемоніймейстером.

"Тут у нас буде проходити сьогоднішня нічна рапсодія", – заявили вони.

Як повідомляли Українські Новини, 23-річна зірка серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones) Софі Тернер і 29-річний музикант Джо Джонас зіграли 2 пишні весілля: перше торжество відбулося в Лас-Вегасі. Повторне торжество подружжя вирішили зіграти у Франції.

Крім того, міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив про те, що Софі Тернер вийшла заміж у сукні від його дружини - українського дизайнера Світлани Бевзи.
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