Павло Зібров одружився вдруге на своїй 60-річній дружині

Народний артист України Павло Зібров вдруге повів під вінець свою дружину Марину Зіброву в честь 25-річчя спільного життя. Про це повідомляє Сьогодні.

25 серпня український співак і композитор Павло Зібров одружився на своїй дружині Марині вдруге – в честь 25-річчя спільного життя. Торжество відбулося в день народження нареченої – її 60-річчя.

Зібров зізнався, що за пишне торжество зіркове подружжя заплатили близько 150 тисяч гривень – без урахування вбрання нареченого і нареченої. За даними ЗМІ, Павло і Марина запросили 60 осіб, проте весілля змогли відвідати 45 гостей. З-за концертів не змогли приїхати Ірина Білик і Гарік Кричевський, а композитор Юрій Рибчинський, який повинен був бути дружкою – захворів.

Крім того, Марина розповіла, що отримала в подарунок від Павла новий автомобіль, а також коштовності. Прикраси вибирала дочка Діана на фінанси батька, вона ж організувала всю церемонію, і була церемоніймейстером.

"Тут у нас буде проходити сьогоднішня нічна рапсодія", – заявили вони.

Як повідомляли Українські Новини, 23-річна зірка серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones) Софі Тернер і 29-річний музикант Джо Джонас зіграли 2 пишні весілля: перше торжество відбулося в Лас-Вегасі. Повторне торжество подружжя вирішили зіграти у Франції.

Крім того, міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив про те, що Софі Тернер вийшла заміж у сукні від його дружини - українського дизайнера Світлани Бевзи.