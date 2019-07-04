Софи Тернер-"Санса Старк" показала нежные фото в свадебном платье с церемонии во Франции

23-летняя звезда сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) Софи Тернер и 29-летний музыкант Джо Джонас поженились еще в мае — свадьба пары состоялась в Лас-Вегасе.\r\nНо супруги решили повторить торжество и сыграли свадьбу снова — на этот раз во Франции. Сегодня Тернер поделилась первым снимком с прошедшего праздника.\r\nПервые снимки знаменитости в белоснежном свадебном платье появились у нее на странице в Инстаграм.\r\n\r\nВторой снимок появился на странице креативного директора женских коллекций Louis Vuitton Николя Гескьер. Он также оставил подпись к фотографии: "Абсолютная красота".\r\n\r\nА вот ранее Омелян похвастался, что "Санса Старк" из "Игры престолов" вышла замуж в платье от его жены.\r\nРанее королева Иордании Рания появилась на публике в костюме от украинских дизайнеров.\r\nРанее Бейонсе появилась в платье украинского дизайнера.