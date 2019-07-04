Софи Тернер-"Санса Старк" показала нежные фото в свадебном платье с церемонии во Франции

Супруги решили повторить торжество и сыграли свадьбу снова . Фото: instagram.com/sophiet

Супруги решили повторить торжество и сыграли свадьбу снова . Фото: instagram.com/sophiet

23-летняя звезда сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) Софи Тернер и 29-летний музыкант Джо Джонас поженились еще в мае — свадьба пары состоялась в Лас-Вегасе.

Но супруги решили повторить торжество и сыграли свадьбу снова — на этот раз во Франции. Сегодня Тернер поделилась первым снимком с прошедшего праздника.

Первые снимки знаменитости в белоснежном свадебном платье появились у нее на странице в Инстаграм.

Второй снимок появился на странице креативного директора женских коллекций Louis Vuitton Николя Гескьер. Он также оставил подпись к фотографии: "Абсолютная красота".

А вот ранее Омелян похвастался, что "Санса Старк" из "Игры престолов" вышла замуж в платье от его жены.

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