подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 июля 2019, четверг, 19:07 55
Шоу-бизнес 2019-07-04T19:23:15+03:00
Українські Новини
Софи Тернер-"Санса Старк" показала нежные фото в свадебном платье с церемонии во Франции

Софи Тернер-"Санса Старк" показала нежные фото в свадебном платье с церемонии во Франции

Супруги решили повторить торжество и сыграли свадьбу снова . Фото: instagram.com/sophiet
Супруги решили повторить торжество и сыграли свадьбу снова . Фото: instagram.com/sophiet

23-летняя звезда сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) Софи Тернер и 29-летний музыкант Джо Джонас поженились еще в мае — свадьба пары состоялась в Лас-Вегасе.

Но супруги решили повторить торжество и сыграли свадьбу снова — на этот раз во Франции. Сегодня Тернер поделилась первым снимком с прошедшего праздника.

Первые снимки знаменитости в белоснежном свадебном платье появились у нее на странице в Инстаграм.

Второй снимок появился на странице креативного директора женских коллекций  Louis Vuitton Николя Гескьер. Он также оставил подпись к фотографии: "Абсолютная красота".

А вот ранее Омелян похвастался, что "Санса Старк" из "Игры престолов" вышла замуж в платье от его жены.

Ранее королева Иордании Рания появилась на публике в костюме от украинских дизайнеров.

Ранее Бейонсе появилась в платье украинского дизайнера.

Больше новостей о: Свадьба Санса Старк Софи Тернер

Архив
Новости
На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранен военный, еще двое - травмированы 19:48
В России подтвердили, что на утонувшем "Лошарике" была ядерная установка 19:46
Портнов хочет расширить закон о люстрации на всех чиновников режима Порошенко 19:40
Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах Рады 19:22
Супруги решили повторить торжество и сыграли свадьбу снова . Фото: instagram.com/sophiet
Софи Тернер-"Санса Старк" показала нежные фото в свадебном платье с церемонии во Франции 19:07
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok