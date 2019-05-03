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  • Омелян похвастался, что "Санса Старк" из "Игры престолов" вышла замуж в платье от его жены
03 мая 2019, пятница, 00:00 429
Жизнь 2019-05-03T00:02:27+03:00
Українські Новини
Омелян похвастался, что "Санса Старк" из "Игры престолов" вышла замуж в платье от его жены

Омелян похвастался, что "Санса Старк" из "Игры престолов" вышла замуж в платье от его жены

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о том, что одна из главных героинь сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк, сегодня вышла замуж в платье от его жены - украинского дизайнера Светланы Бевзы. Об этом он сообщила на своей странице в Facebook.

"Горько молодоженам! Любите ли Вы сериал Игра Престолов, как люблю его я? А знаете ли Вы, что главная героиня этого сериала, Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, сегодня тайно вышла замуж? И вся американская и британская пресса наперебой восторженно пишет, что под венец она пошла в волшебного белом наряде от украинского дизайнера BEVZA! Поздравляю, моя любимая! Украинцы не только умеют создавать сюжеты покруче американские блокбастеры, но и быть на вершине мировой моды и стиля!" - сообщил Омелян. 

Ранее королева Иордании Рания появилась на публике в костюме от украинских дизайнеров.

Ранее Бейонсе появилась в платье украинского дизайнера.

Больше новостей о: Свадьба Игра престолов Владимир Омелян Санса Старк BEVZA

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