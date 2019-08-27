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27 серпня 2019, вівторок, 17:55 11
Життя 2019-08-27T18:30:03+03:00
Українські Новини
У Тихому океані виявлено "острів" з пемзи розміром в 20 тисяч футбольних полів

У Тихому океані виявлено "острів" з пемзи розміром в 20 тисяч футбольних полів

У Тихому океані утворився
У Тихому океані утворився "острів" з пемзи. Скріншот:facebook/ABC Hobart ·

На початку серпня австралійські яхтсмени виявили пемзу, що пливе по поверхні Тихого океану. Про це передає Російська служба BBC.

За словами очевидців, пемза закрила майже всю поверхню води до горизонту. Ця маса вулканічного скла займає більше 150 квадратних кілометрів. Це розмір 20 тисяч футбольних полів.

На думку яхтсменів, найімовірніше, величезний наплив пемзи,- результат виверження підводного вулкана поблизу острова Тонга, яке було зареєстровано супутниками 7 серпня. Велика кількість пемзи на поверхні води може виникнути, якщо виверження відбувається на малій глибині.

Всім кораблям і яхт було видано попередження уникати цього відсіку Тихого океану.

Пемза - пористе вулканічне скло, яке утворюється в результаті виділення газів і швидкого застигання лави. Вона схожа на камінь, але оскільки її пористість досягає 80%, вона може дрейфувати по поверхні води. Одним з перших, хто виявив пемзу на поверхні океану, був Майкл Холт зі своєю Ларисса Брілл.

 

"Хвилі практично зникли, а хід судна сповільнилося до одного морського вузла", - написали в інтернеті 16 серпня Майкл Холт і Ларисса Брілл.

 

Очевидці зазначили, що при місячному світлі і ліхтарях здавалося, що шматки пемзи тягнулися до горизонту.

Вони зібрали кілька шматків пемзи, деякі розміром з маленький камінчик, інші - з баскетбольний м'яч, і відправили їх вченим Технологічного університету Квінсленда (QUT).

Доцент QUT Брайан Скотт, який вивчає ці примірники пемзи, говорить, що подібні явища відбуваються приблизно раз у п'ять років. За його словами, коли люди виявляють подібні "острова" пемзи посеред океану, складається враження, що поверхня води перетворилася на сушу, - передає видання.

Вся ця пемза пересувається в напрямку Фіджі і може також пройти через Нову Каледонію, Вануату та узбережжі Австралії.

За словами Скотта Брайана, зараз по поверхні океану дрейфує близько трильйона шматків пемзи, але з часом вони почнуть розпадатися і поширюватися далі. Лавина пемзи може досягти Австралії приблизно через рік. Експерти кажуть, що поки ці вулканічні відходи пливуть по океанських течій, на них, швидше за все, оселяться морські мікроорганізми.

"Багато організми можуть причепитися до пемзі, і віднесе їх на тисячі кілометрів, що може допомогти екосистемам, але також може і принести інвазивні, чужорідні організми", - говорить доктор Мартін Джатцелер з Університету Тасманії.

Проте інші експерти вважають, що якщо пемза досягне узбережжя Австралії, це може допомогти відновленню Великого Бар'єрного рифу, якому загрожує загибель з-за глобального потепління.

За словами Скотта Брайана, пемза може принести з собою нові, здорові корали і інші організми, які живуть в рифах.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні на Сицилії прокинувся найбільший вулкан Європи - Етна. Виверження супроводжувалося потужними вибухами і розтікалося по околицях лавою.
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