"Нафтогаз" планує збільшити прибуток майже на 60% у 2019

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в 2019 році збільшити чистий прибуток на 58,6% або на 7,973 млрд гривень до 21,586 млрд гривень порівняно з аналогічним показником 2018 року.

Про це йдеться в проекті фінансового плану "Нафтогазу", поданого на розгляд уряду, який мають Українські Новини.

Згідно з фінпланом, "Нафтогаз" планує збільшити чистий дохід від реалізації продукції на 0,7% або на 1,359 млрд гривень до 206,297 млрд гривень.

У пояснювальній записці до фінплану наголошується, що чистий дохід від реалізації газу збільшиться на 2,567 млрд гривень до 132,593 млрд гривень у зв'язку з підвищенням ціни реалізації газу для споживачів за ПСЗ.

Також на 1,175 млрд гривень до 72,919 млрд гривень збільшиться дохід від транзиту газу у зв'язку із збільшенням курсу долара і збільшення обсягу транзиту.

У свою чергу, компанією планується збільшити EBITDA (прибуток до вирахування витрат з виплати відсотків, податків і нарахованої амортизації) на 8% або на 1,766 млрд гривень до 23,815 млрд гривень, порівняно з 2018 роком.

Також компанія планує збільшити валовий прибуток на 3,9% або на 1,802 млрд гривень до 47,839 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток в 3,4 раза, або на 27,9 млрд гривень до 11,3 млрд гривень.

Тим часом "Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСО на листопад і грудень

"Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.