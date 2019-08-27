Зеленський призначив начальником Управління СБУ у Києві та області Болдиря

Президент Володимир Зеленський призначив начальником головного управління Служби безпеки України (СБУ) в Києві та Київській області Сергія Болдиря.

Про це йдеться в указі №629 від 27 серпня, передають Українські Новини.

Іншим указом (№628) Зеленський звільнив Болдыря з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування центрального управління СБУ.

Цю посаду він обіймав з липня 2016 року.

Болдирю 46 років, у нього звання генерал-майора.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня Зеленський звільнив з посади начальника головного управління СБУ в Києві та Київській області Олега Валендюка.

У серпні 2018 року скандально відомого тиском на суддів Валендюка призначили головою СБУ у Києві та Київській області.

До цього він обіймав посаду заступника прокурора Криму.

Раніше Олег Валендюк за часів Віктора Януковича очолював одне з управлінь Генпрокуратури, але люстрації уникнув. Суддя окружного адмінсуду Києва Віктор Данилишин врятував Валендюка від люстрації. І дивним чином, багатьох інших чиновників вищого рангу.