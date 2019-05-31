Зеленский уволил скандального Валендюка с должности начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области

Валендюк Олег. Глава СБУ в Киеве и Киевской области. Фото: investigator.org.ua

Валендюк Олег. Глава СБУ в Киеве и Киевской области. Фото: investigator.org.ua

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

Об этом говорится в указе Президента №334 от 31 мая, передают Українськi Новини.

"Освободить Валендюка Олега Сергеевича от должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в документе.

Причины увольнения не указаны.

Как сообщали Українськi Новини, скандально известного давлением на судей Валендюка назначили главой СБУ в Киеве и Киевской области.

До этого он занимал должность заместителя прокурора Крыма.

Ранее Олег Валендюк во времена Виктора Януковича возглавлял одно из управлений Генпрокуратуры, но люстрации избежал.