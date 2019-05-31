Зеленский уволил скандального Валендюка с должности начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.\r\nОб этом говорится в указе Президента №334 от 31 мая, передают Українськi Новини.\r\n"Освободить Валендюка Олега Сергеевича от должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в документе.\r\nПричины увольнения не указаны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, скандально известного давлением на судей Валендюка назначили главой СБУ в Киеве и Киевской области.\r\nДо этого он занимал должность заместителя прокурора Крыма.\r\nРанее Олег Валендюк во времена Виктора Януковича возглавлял одно из управлений Генпрокуратуры, но люстрации избежал.