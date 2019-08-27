У Києві на Печерську на літню жінку впало дерево

У центрі Києва у вівторок, 27 серпня велике дерево впало прямо на що проходила повз літню жінку. Про це повідомляє Інформатор на сторінці в Facebook.\r\nІнцидент стався близько 10:30 на вулиці Чигоріна, 59-А на столичному Печерську.\r\nМісцеві жителі повідомили журналістам, що дерево тріщало з самого ранку, а пізніше звалилося, прямо на що проходила повз жінку років 60. Постраждалу госпіталізували, однак її стан невідомо.\r\nНа місці працювали бійці ДСНС, лікарі швидкої та поліція. Рух транспорту тимчасово перекрили.\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у Києві сильний злива повалив дерева і перетворив дороги на річки.\r\nТакож повідомлялося, що через негоду впали дерева в Україні травмовано 4 осіб.