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27 серпня 2019, вівторок, 14:20 29
Події 2019-08-27T16:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві на Печерську на літню жінку впало дерево

У Києві на Печерську на літню жінку впало дерево

У центрі Києва у вівторок, 27 серпня велике дерево впало прямо на що проходила повз літню жінку. Про це повідомляє Інформатор на сторінці в Facebook.

Інцидент стався близько 10:30 на вулиці Чигоріна, 59-А на столичному Печерську.

Місцеві жителі повідомили журналістам, що дерево тріщало з самого ранку, а пізніше звалилося, прямо на що проходила повз жінку років 60. Постраждалу госпіталізували, однак її стан невідомо.

На місці працювали бійці ДСНС, лікарі швидкої та поліція. Рух транспорту тимчасово перекрили.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві сильний злива повалив дерева і перетворив дороги на річки.

Також повідомлялося, що через негоду впали дерева в Україні травмовано 4 осіб.

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