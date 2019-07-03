подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 12:47 335
Происшествия 2019-07-03T14:15:02+03:00
Українські Новини
Из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек

Из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек

В результате непогоды в Украине за минувшие сутки пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 3 июля.

Так, в Черновицкой области в результате падение деревьев пострадали два человека.

Кроме того, по данным ГСЧС, в 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.

Также два человека пострадали от падения дерева на автобусную остановку в Днепре.

В связи с непогодой произошло падение около 191 дерева, в частности в городе Кривой Рог - 152 дерева, а в городе Днепр - 25 деревьев.

Кроме того, в Кривом Роге подразделение ГСЧС спасло двух человек, которые находились в автомобиле, на который упало дерево.

Напомним, что от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества.

Ранее также синоптик рассказала об атмосферном фронте, который принесет кратковременные дожди и грозы, а также дала предварительный прогноз погоды на всю неделю


Українські Новини рассказали как нужно действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох

Больше новостей о: Ураган Падение Непогода Деревья Упавшие деревья

Архив
Новости
Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты 14:13
Предправления Фонда содействия молодежному строительству против бесплатной раздачи жилья 14:09
Шарий и Клюев могли проживать в Украине, не смотря на пребывание в розыске, - глава Кассационного админсуда 14:04
Долги по зарплатам в Украине выросли до 2,7 млрд гривен, – Левочкин 13:52
В четверг у Украине будет контрастная погода от +7 до +30 и грозы 13:47
больше новостей
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok