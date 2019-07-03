Из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек

В результате непогоды в Украине за минувшие сутки пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 3 июля.\r\nТак, в Черновицкой области в результате падение деревьев пострадали два человека.\r\nКроме того, по данным ГСЧС, в 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.\r\nТакже два человека пострадали от падения дерева на автобусную остановку в Днепре.\r\nВ связи с непогодой произошло падение около 191 дерева, в частности в городе Кривой Рог - 152 дерева, а в городе Днепр - 25 деревьев.\r\nКроме того, в Кривом Роге подразделение ГСЧС спасло двух человек, которые находились в автомобиле, на который упало дерево.\r\nНапомним, что от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества.\r\nРанее также синоптик рассказала об атмосферном фронте, который принесет кратковременные дожди и грозы, а также дала предварительный прогноз погоды на всю неделю. Українські Новини рассказали как нужно действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.