Из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек

В результате непогоды в Украине за минувшие сутки пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 3 июля.

Так, в Черновицкой области в результате падение деревьев пострадали два человека.

Кроме того, по данным ГСЧС, в 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.

Также два человека пострадали от падения дерева на автобусную остановку в Днепре.

В связи с непогодой произошло падение около 191 дерева, в частности в городе Кривой Рог - 152 дерева, а в городе Днепр - 25 деревьев.

Кроме того, в Кривом Роге подразделение ГСЧС спасло двух человек, которые находились в автомобиле, на который упало дерево.

Напомним, что от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыш и электричества.

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