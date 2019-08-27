Суд у Криму відпустив з-під варти кримськотатарського активіста Бекірова, - адвокат Полозов

Суд в анексованому Росією Криму відпустив з-під варти кримськотатарського активіста Едема Бекірова.\r\nПро це адвокат Микола Полозов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗа даними Полозова, арешт Бекірова був змінений на зобов'язання про явку.\r\n"Бекіров - людина з дуже серйозними порушеннями здоров'я. З шунтами у серці, з цукровим діабетом, без однієї ноги і ще з цілим "букетом" хронічних захворювань. Все це не заважало російській владі понад 8,5 місяців утримувати його в умовах СІЗО", - написав адвокат.\r\nВін додав, що навіть рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про застосування термінових заходів належним чином не було виконано.Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня 2018 року при в'їзді в окупований Росією Крим з боку Чонгара силовики РФ затримали громадянина України, кримськотатарського активіста Едема Бекірова.Раніше в РФ обіцяли відправити тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова в лікарню.Тим часом в ЄС чекали від Росії негайного звільнення кримськотатарського активіста Едема Бекірова.