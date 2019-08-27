Болтон прибув в Україну через декілька годин після анонсу візиту

Радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон прибув в Україну для зустрічей із владою.\r\nПро це йдеться в повідомленні посольства США в Україні мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві!" - йдеться в повідомленні.\r\nПосольство зазначає, що приїзд Болтона підкреслює підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху.\r\nУ ньому також наголошується, що радник президента США сподівається на продуктивні зустрічі з українськими чиновниками.\r\nРаніше сам Болтон в Twitter зазначав, що під час саміту "Великої сімки" у Франції Трамп мав ряд продуктивних зустрічей, після чого Болтон чекає зустрічей з партнерами США в Києві.\r\nВін також зазначав, що США підтримують зусилля і бачення Президентом Володимиром Зеленським реформ для створення сильної і багатої України.\r\nЗа даними джерел американського видання Wall Street Journal, Болтон намагатися переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у ході саміту G7 (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) у Франції 24-26 учасники висловлювалися за якнайшвидше проведення саміту "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).\r\nЛідери G7 також висловилися про несвоєчасність повернення до формату G8 з участю Росії.\r\nТакож повідомлялося, що радник Трампа з нацбезпеки Болтон збирається в Київ.\r\nТакож говорилося про те, що радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що обрання Президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.