Болтон прибув в Україну через декілька годин після анонсу візиту

Радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон прибув в Україну для зустрічей із владою.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві!" - йдеться в повідомленні.

Посольство зазначає, що приїзд Болтона підкреслює підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху.

У ньому також наголошується, що радник президента США сподівається на продуктивні зустрічі з українськими чиновниками.

Раніше сам Болтон в Twitter зазначав, що під час саміту "Великої сімки" у Франції Трамп мав ряд продуктивних зустрічей, після чого Болтон чекає зустрічей з партнерами США в Києві.

Він також зазначав, що США підтримують зусилля і бачення Президентом Володимиром Зеленським реформ для створення сильної і багатої України.

За даними джерел американського видання Wall Street Journal, Болтон намагатися переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Як повідомляли "Українські Новини", у ході саміту G7 (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) у Франції 24-26 учасники висловлювалися за якнайшвидше проведення саміту "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Лідери G7 також висловилися про несвоєчасність повернення до формату G8 з участю Росії.

Також повідомлялося, що радник Трампа з нацбезпеки Болтон збирається в Київ.

Також говорилося про те, що радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що обрання Президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.