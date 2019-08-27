підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
27 серпня 2019, вівторок, 13:03 12
Силові структури 2019-08-27T14:15:02+03:00
Українські Новини
КДКП вирішила не залучати до дисциплінарної відповідальності Луценка за звинувачення Замани у зраді батьківщин

КДКП вирішила не залучати до дисциплінарної відповідальності Луценка за звинувачення Замани у зраді батьківщини

Луценко Юрій Фото: 112.ua
Луценко Юрій Фото: 112.ua

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) не знайшла в діях генерального прокурора Юрія Луценка дисциплінарного проступку в ході розгляду скарги на заяву генпрокурора в соціальній мережі Facebook, в якому він звинувачує екс-начальника Генштабу Володимира Заману в зраді батьківщини.

Про це йдеться в копії рішення КДКП, текст якого мають Українські Новини. 

Рішення КДКП було прийнято 7 серпня.

У скарзі йшлося про публікацію Луценка у соцмережі Facebook від 25 лютого.

На думку скаржника, своєю публікацією Луценко припустив публічне висловлювання, що є порушенням презумпції невинуватості, тобто вчинив дисциплінарний проступок, передбачений п. 9 частини 1 ст. 43 закону України "Про прокуратуру".

Комісія при цьому порахувала, що зібрані під час дисциплінарного провадження відомості в сукупності свідчать про відсутність ознак дисциплінарного проступку у діях Луценка, а значить і про відсутність підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, під час дисциплінарного провадження доводи дисциплінарної скарги не знайшли свого підтвердження.

КДКП закрила дисциплінарне провадження стосовно Луценка.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Володимира Заману.

У травні Головна військова прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно Замани за підозрою в державній зраді.

Замана вважає замовниками свого кримінального переслідування колишніх Президента Петра Порошенка і секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Раніше КДКП відмовилася відкрити справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності Луценка за агітацію за Порошенка.

Більше новин про: КДКП Володимир Замана Юрій Луценко

Архів
Новини
У Туреччині обвалився міст. Скріншот: YouTube/VOA News
У Туреччині обвалився міст: люди і мікроавтобус впали у воду 14:23
У Києві на Печерську на літню жінку впало дерево 14:20
Допомогу ніхто не пропонував: З'явилися подробиці жахливої ДТП з участю тещі Притули 14:19
Справа "Роттердам+" розвалюється не тільки в судах, але і в силових структурах,– Бузаров 14:12
За час дії "Роттердам +" зарплати українських шахтарів зросли вдвічі, - екс-глава НКРЕКП 13:36
більше новин
Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета 12:54
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу Роттердам+ 12:03
Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України - голова зернової асоціації 10:42
У мережі розкрили маловідомі факти про мера Одеси Труханова, - ЗМІ 12:08
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
більше новин
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео 00:03
На Донбасі з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ 20:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok