КДКП вирішила не залучати до дисциплінарної відповідальності Луценка за звинувачення Замани у зраді батьківщини

КДКП вирішила не залучати до дисциплінарної відповідальності Луценка за звинувачення Замани у зраді батьківщин

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) не знайшла в діях генерального прокурора Юрія Луценка дисциплінарного проступку в ході розгляду скарги на заяву генпрокурора в соціальній мережі Facebook, в якому він звинувачує екс-начальника Генштабу Володимира Заману в зраді батьківщини.

Про це йдеться в копії рішення КДКП, текст якого мають Українські Новини.

Рішення КДКП було прийнято 7 серпня.

У скарзі йшлося про публікацію Луценка у соцмережі Facebook від 25 лютого.

На думку скаржника, своєю публікацією Луценко припустив публічне висловлювання, що є порушенням презумпції невинуватості, тобто вчинив дисциплінарний проступок, передбачений п. 9 частини 1 ст. 43 закону України "Про прокуратуру".

Комісія при цьому порахувала, що зібрані під час дисциплінарного провадження відомості в сукупності свідчать про відсутність ознак дисциплінарного проступку у діях Луценка, а значить і про відсутність підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, під час дисциплінарного провадження доводи дисциплінарної скарги не знайшли свого підтвердження.

КДКП закрила дисциплінарне провадження стосовно Луценка.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Володимира Заману.

У травні Головна військова прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно Замани за підозрою в державній зраді.

Замана вважає замовниками свого кримінального переслідування колишніх Президента Петра Порошенка і секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Раніше КДКП відмовилася відкрити справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності Луценка за агітацію за Порошенка.