Президент Бразилії посварився з Макроном через його дружину

Президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують в грубості після того, як він посміявся над зовнішнім виглядом дружини президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомляє BBC Україна.

Один з прихильників Болсонару висміяв 66-річну Бріджит Макрон, виклавши у своєму фейсбуці дві фотографії: одну - дружини Макрона, іншу - дружини Болсонару Мішель. До публікації він додав коментар: "Тепер ви розумієте, чому Макрон переслідує Болсонару?".

Офіційний акаунт президента Болсонару відповів: "Не ображай його, друг, ха-ха".

Сам Еммануель Макрон назвав ці коментарі грубими і образливими.

"Він сказав дуже зневажливі слова на адресу моєї дружини. Я з великою повагою ставлюся до народу Бразилії, і сподіваюся, що у цієї країни незабаром буде президент, готовий виконувати свої обов'язки", - сказав Макрон під час прес-конференції у французькому Біарріце.

Прес-служба Болсонару відмовилася коментували цей інцидент.

Цей обмін репліками став продовженням конфлікту між двома президентами, який почався з дипломатичних суперечок через пожежі в Амазонії.

На саміті "Великої сімки" Макрон розкритикував бразильську владу за те, що та нібито не робить нічого, щоб побороти лісові пожежі, що вирують в Амазонії.

Макрон пропонував скликати екстрену зустріч для того, щоб обговорити лісові пожежі, і як розвинені країни могли б допомогти Бразилії.

"Наш будинок палає. Тропічний ліс Амазонії - легені усього світу, які виділяють 20% кисню на Землі, - горить. Це міжнародний криза. Члени "Великої сімки", давайте обговоримо цей надзвичайний стан протягом двох днів!", - написав Макрон у своєму фейсбуці напередодні саміту.

У відповідь Бразилія заявила, що Франція ніяк не може позбутися колоніального мислення.

Наголошується, що президент Болсонару відомий своїми образливими заявами на адресу жінок, чорношкірих та інших меншин.

Найбільший резонанс викликали його слова, сказані у вересні 2014 року під час дебатів з сенатором Марією ду Розаріу.

"Я б тебе зґвалтував, ти цього заслуговуєш", - сказав їй Болсонару.

У квітні 2017 скандал викликала інша заява політика: "У мене п'ятеро дітей. Чотири сина, але на п'ятій дитині я ослаб, і з'явилася дочка".



Як повідомляли Українські Новини, президент Бразилії Жар Болсонару заявив, що не прийме допомогу країн "Великої сімки" для боротьби з масштабними пожежами, які вирують в лісах Амазонки.



Раніше пожежу в лісах Амазонки показали з космосу.