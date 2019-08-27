У Львові біля входу в готель знайшли гранатомет

Гранатомет виявлений біля входу в готель "Львів" на пр. Чорновола у центрі Львова 26 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Львівської області, передають Українські Новини.

"Біля входу у вестибюль готелю "Львів" на проспекті Чорновола, 7 у Львові виявлено предмет, схожий на гранатомет", - сказано в повідомленні.

В ході огляду місця події співробітниками поліції вилучено довгастий циліндричний предмет, зовні схожий на РПГ-22 "Нетто", з бойовим зарядом всередині.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

В ході експертного дослідження цього гранатомета підтверджено, що наявний в ньому заряд придатний для вибуху.

Враховуючи це, процесуальним керівником прийнято рішення про зміну правового кваліфікації за ч. 1 ст. 263 ч. на 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про передання кримінального провадження за підслідністю до слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі Львівської місцевої прокуратури №1.

Як повідомляли Українські Новини, поліція розслідує як терористичний акт постріл з гранатомета в будівлю на вулиці Паньківській 26 серпня вночі в Києві.

Вночі в центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду", введений план "Сирена".