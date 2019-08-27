Декларація Гладковського: НАБУ відкрило справу за фактом недекларування 1,3 млн гривень

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"НАБУ зареєструвало кримінальне провадження", - повідомило джерело.\r\nСправу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.\r\nЗгідно з фабулою справи, Гладковський не задекларував за 2015 рік вартість корпоративних прав у кіпрської компанії і наявність у сина корпоративних прав у "Київобленерго".\r\nТакож в його декларації відсутня інформація про автомобілі сина.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гладковський виїхав за кордон, але обіцяє прийти на допит в НАБУ після повернення.\r\nГладковський відпочиває з дівчиною на елітному курорті Іспанії.\r\nУ квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.