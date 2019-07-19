Гладковський виїхав за кордон, але обіцяє прийти на допит в НАБУ після повернення

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олег Гладковський виїхав за кордон, але обіцяє прийти на допит в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) після повернення в Україну.

Про це йдеться в повідомленні корпорації "Богдан Моторс", яку очолює Гладковський, передають Українські Новини.

"У зв'язку з перебуванням за кордоном, для запобігання будь-яких інсинуацій, Олег Гладковський повідомляє, що не зможе прибути у вказаний час в п'ятницю 19 липня на зустріч в НАБУ. Детектив визначеним законом способом попереджений. Одразу по поверненні в Україну, у разі необхідності, Олег Володимирович з'явиться у детектива НАБУ", - сказано в ньому.

В якій країні знаходиться Гладковський і коли він повернеться в Україну, не зазначено.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.

Раніше Гладковський спростував інформацію про виклик на допит в НАБУ 17 липня.